Анастасія Приходько шокувала подробицями співпраці з Костянтином Меладзе

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, авторка пісень і заслужена артистка Анастасія Приходько дала відверте інтерв’ю. Під час спілкування популярна виконавиця розповіла про свою співпрацю з відомим композитором і продюсером Костянтином Меладзе.

Подробицями співпраці Анастасія Приходько поділилася на каналі ТСН в YouTube.

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Співпраця Анастасії Приходько з Костянтином Меладзе

Українська співачка згадує, що після масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" продюсер почав роздавати її композиції іншим зіркам шоу-бізнесу. Втім, Анастасія зазначає, що вона пройшла цей шлях співпраці досить мужньо.

"Після "Євробачення" Костянтин Меладзе почав роздавати мої пісні, ніби він хотів знищити проєкт Анастасії Приходько. Я була нескорена у плані всіх його емоційних випадів у бік мене. Я мужньо пройшла цей етап роботи з ним. Певні відголоски залишаються, але якщо ти доросла людина, ти опрацьовуєш це і відпускаєш", — зазначає Анастасія Приходько.

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також відома артистка згадала, що одного разу їй купили квиток і відправили з Москви до Києва. Тоді Анастасія Приходько зрозуміла, що в неї дуже швидко зникло все, завдяки чому вона мала популярність.

"Мені купили квиток о сьомій ранку і сказали: "Їдемо до Києва". Потім почали роздавати твої пісні, і ти розумієш, що ще позавчора тобі аплодувала вся Європа, а вже ти сидиш вдома і нікому не потрібна. Ти розумієш, що в тебе немає ані продюсера, ані пісень. Мені вистачило сил", — також додає українська співачка.

Згодом Костянтин Меладзе вдруге з нею зв’язався і нагадав про другий контракт, який в неї був. Продюсер сказав, що вона працюватиме з ним у проєкті на каналі "1+1" і віддаватиме лише 10% гонорару їй.

"Він мені сказав, що чекає на те, коли ти будеш п'яною валятися під забором, і так закінчиться твоє артистичне життя", — також стверджує Анастасія Приходько.

Що відомо про співпрацю з Костянтином Меладзе

Українська співачка почала працювати з продюсером Костянтином Меладзе після перемоги у сьомому сезоні шоу "Фабрика зірок" у Росії. Приходько їздила разом з ним на конкурс "Євробачення" у 2009 році, де представляла Росію з українською композицією "Мамо" і посіла 11 місце.

Втім, одного разу вони розірвали контракт на співпрацю, а сама Анастасія декілька разів казала про те, що ображена на Костянтина, який був колись її продюсером.

Співачка Анастасія Приходько з продюсером Костянтином Меладзе під час їхньої співпраці. Фото: Instagram Анастасії Приходько

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