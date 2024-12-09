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Відома акторка шокувала, як проходила кастинг до "ВІА Гри"

9 грудня 2024 13:14
Марія Покровська - Редактор
Олена Лавренюк шокувала, як проходила кастинг до ВІА Гри — подробиці
Олена Лавренюк. Фото: instagram.com/olenalavrenyuk
Марія Покровська - Редактор

Зірка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк вперше розповіла, як намагалася потрапити до гурту "ВІА Гра". Акторка приголомшила пропозиціями, які отримала від менеджера колективу.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA

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У студентські роки акторка намагалася пройти кастинг до популярного гурту. Як пригадала Олена, менеджер колективу побачив її фото та запросив на проби до Києва.

"Ніколи ще публічно про це не розповідала. Справа в тому, що моя мама — власниця невеликого готелю та ресторану біля Львова. І туди часто селили артистичні колективи. А мама, оскільки дуже мною пишалася, розвішувала всюди мої фотографії. І мене побачив один з менеджерів "ВІА Гри". Вони якраз шукали в гурт третю вокалістку, це було, як мені зараз згадується, після того, як вийшла пісня "Попытка номер пять". Цей менеджер взяв мої світлини, показав Костянтину Меладзе. І мене запросили на кастинг до Києва", — розповіла акторка.

Акторка Олена Лавренюк
Акторка Олена Лавренюк. Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

У столиці дівчина була дуже здивована, що її не запросили до офісу продюсера, а зустріч відбувалася просто у автомобілі. Ба більше, менеджер "ВІА Гри" почав робити юній акторці непристойні пропозиції.

"Я приїхала. Зустріч чомусь відбувалася в машині. Мене запитали, чи вмію танцювати та співати. Відповіла, що так. Потім ще були запитання про те, де навчаюся. І все. Ввечері в мене був потяг назад додому. Але менеджер натякнув, що мені треба залишитись. І запитав — завуальовано, однак все було зрозуміло: чи не хочу я піти з ними в сауну? Я категорично відмовилася і помчала на вокзал", — пригадала Лавренюк.

Раніше Віра Брежнєва в сльозах розповіла про розлучення із Костянтином Меладзе.

Також ми писали, що Анастасія Приходько поділилася скандальними подробицями співпраці з продюсером.

ВІА Гра Костянтин Меладзе українські зірки акторка кастинг

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