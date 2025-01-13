Кэрри Андервуд выступит на инаугурации Дональда Трампа

Американский политик, бизнесмен Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет торжественная церемония инаугурации президента США. Политик, бизнесмен Дональд Трамп вернется в Белый дом, где он уже был с 2017 по 2021 год. На инаугурации выступит одна из известных американских певиц.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Одной из приглашенных звезд из А-списка стала кантри-певица, победительница четвертого сезона телевизионного талант-шоу American Idol Кэрри Андервуд.

Представитель президентского инаугурационного комитета подтвердил TMZ, что она споет патриотическую композицию America The Beautiful перед тем, как новоизбранный президент Трамп примет присягу как 47-й президент Соединенных Штатов.

Эту композицию она будет исполнять совместно с хором вооруженных сил страны и клубом Военно-Морской Академии США Glee Club. Керри пела национальный гимн на многих спортивных соревнованиях, но на этот раз его исполнит музыкальный исполнитель Кристофер Маччио.

"Я люблю нашу страну, и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и взять небольшую часть этого исторического события. Мне приятно ответить на звонок в то время, когда мы все должны объединиться в духе единства и смотреть в будущее", — прокомментировала Кэрри Андервуд.

Напомним, ранее мы писали, что Мелания Трамп посетила похороны бывшего президента США Джимми Картера в пальто Valentino. Также мы рассказывали, что у Трампа заявили о подготовке к встрече с диктатором Путиным.