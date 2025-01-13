Керрі Андервуд виступить на інавгурації Дональда Трампа

Американський політик, бізнесмен Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понеділок, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться урочиста церемонія інавгурації президента США. Політик, бізнесмен Дональд Трамп повернеться до Білого дому, де він вже був з 2017 по 2021 рік. На інавгурації виступить одна з відомих американських співачок.

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Хто виступить на інавгурації Дональда Трампа

Однією з запрошених зірок з А-списку стала кантрі-співачка, переможниця четвертого сезону телевізійного талант-шоу American Idol Керрі Андервуд.

Представник президентського інавгураційного комітету підтвердив TMZ, що вона заспіває патріотичну композицію America The Beautiful перед тим, як новообраний президент Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів.

Цю композицію вона виконуватиме спільно з хором збройних сил країни і клубом Військово-Морської Академії США Glee Club. Керрі співала національний гімн на багатьох спортивних змаганнях, але цього разу його виконає музичний виконавець Крістофер Маччіо.

"Я люблю нашу країну, і для мене велика честь, що мене попросили заспівати на інавгурації та взяти невелику частину цієї історичної події. Мені приємно відповісти на дзвінок у той час, коли ми всі повинні об’єднатися в дусі єдності та дивитися в майбутнє", — прокоментувала Керрі Андервуд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меланія Трамп відвідала похорон колишнього президента США Джиммі Картера в пальто Valentino. Також ми розповідали, що у Трампа заявили про підготовку до зустрічі з диктатором Путіним.