Карты Таро прочат Владимиру Остапчуку еще один брак — видео

Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/poka.tya

Медийная ведьма Мария Тихая сделала расклад на картах Таро на будущее известного шоумена Владимира Остапчука. Она предсказывает, что его третий брак с Екатериной Полтавской не последний.

Об этом наследственная ведьма рассказала в эфире "Люкс ФМ".

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Ведьма Мария Тихая считает, что шоумен Владимир Остапчук и его супруга Екатерина Полтавская не будут вместе. Ведущий снова женится.

"Я когда-то говорила, что они разойдутся, и я своих слов не забираю. Падает "Пятерка Кубков", что я могу сказать…"Пятерка Кубков", "Тройка Мечей" здесь падает… Нет, это не последний брак. Я своих слов не забираю. Я ничего никому не навязываю, я просто говорю, что видят карты", — рассказала Тихая.

Ведьма Мария Тихая. Фото: скриншот

Жена шоумена уже отреагировала на предсказание ведьмы. Екатерина совершенно не верит в подобные прогнозы.

"Ну, супер! В таком случае надеюсь, что у меня тоже не последний. Когда нас обманывали ведьмы из Интернета, правильно?" — ответила Полтавская.

Сториз Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, Екатерина Полтавская поразила замечательной фигурой после родов. Также она рассказывала, как ей дается материнство.