Катерина Остапчук розповіла, чи важко доглядати за малюком

Дружина Остапчука зізналась, чи важко їй дається материнство
Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина розповідає шанувальникам про свій досвід материнства. Дівчина зізналась, чи подобається їй доглядати за малюком та чи важко їй це дається.
Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Катерина Остапчук про свою нову роль
Дружина ведучого зізналась, що її дуже змінило материнство. В неї прокинулось бажання готувати та тримати оселю в чистоті. Катерина хоче, щоб її син пишався нею.
"Короче, мені дуже подобається. Це важко, але надихає та мотивує. Я стала іншою людиною. Ходжу прибираю все 24/7, готую постійно. Ну бо дружина може нічого не робити, а мама — ні. Хочу, щоб його друзі казали своїм мамам, що в Тимофія класна мама", — поділилась Катерина.
Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука похизувалася фігурою через тиждень після пологів.
Також ми писали, що телеведучий влаштував сюрприз для обраниці після повернення з пологового.
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