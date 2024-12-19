Катерина Остапчук розповіла, чи важко доглядати за малюком

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина розповідає шанувальникам про свій досвід материнства. Дівчина зізналась, чи подобається їй доглядати за малюком та чи важко їй це дається.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина ведучого зізналась, що її дуже змінило материнство. В неї прокинулось бажання готувати та тримати оселю в чистоті. Катерина хоче, щоб її син пишався нею.

"Короче, мені дуже подобається. Це важко, але надихає та мотивує. Я стала іншою людиною. Ходжу прибираю все 24/7, готую постійно. Ну бо дружина може нічого не робити, а мама — ні. Хочу, щоб його друзі казали своїм мамам, що в Тимофія класна мама", — поділилась Катерина.

Дружина Остапчука про материнство. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука похизувалася фігурою через тиждень після пологів.

Також ми писали, що телеведучий влаштував сюрприз для обраниці після повернення з пологового.