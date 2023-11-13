Известный актер и воин ВСУ впервые рассказал, как женился во время войны
Экс-участник "Дизель Шоу", украинский актер, а также военный ВСУ Олег Иваница впервые признался, что женился во второй раз. Свадьба была скромной и тихой.
Об этом Олег Иваница рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".
Что известно об избраннице и женитьбе Олега Иваницы
Актер рассказал, что познакомился со своей избранницей Ланой в социальных сетях. Долгое время они просто переписывались, а затем встретились в реальной жизни, после чего начались их отношения.
"Мы познакомились в Интернете, на сайте знакомств. Мы впервые увиделись в парке в Умани. Мы там гуляли, я так понимаю, понравились друг другу. Потом завертелось", — рассказал Иваница.
Уже с начала полномасштабного вторжения пара обручилась. По словам актера, предложение не было чем-то необычным, он просто спросил: "Давай поженимся?".
"Я, наверное, не формалист. Признание — это было так: "Слушай, может, поженимся?". Мне важнее, чтобы были отношения теплые, конструктивные, чем формальные. Чтобы это были действительно искренние чувства", — делится военный.
Пара сыграла свадьбу летом прошлого года, но громких и больших празднований они не устраивали, только расписались в ЗАГСе, после чего выпили по бокалу игристого.
"С войной я действительно стал более сентиментальным. Когда у нас восстановились отношения прошлой весной, я почему-то решил, что это неплохая идея. Свадьба, это так громко сказано. Были я, Лана, моя мама и человек, занимавшийся съемками. Вот мы втроем зашли, расписались, пошли и выпили игристого. Громкой свадьбы не было, ведь не было ни желания, ни ресурсов", — признался артист.
Напомним, в начале октября блогер-миллионница Юлия Верба заявила, что выходит замуж.
Читайте Новини.LIVE!