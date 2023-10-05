"Я сказала Так": блогерка-мільйонниця Верба виходить заміж
Популярна блогерка-мільйонниця Юлія Верба виходить заміж. Пропозицію їй зробили декілька днів тому, 1 жовтня.
Про це на своїй сторінці в Instagram Юлія Верба повідомила сьогодні, 5 жовтня.
Юлія Верба виходить заміж
"Я сказала ТАК", — підписала блогерка свій допис.
За словами дівчини, пропозицію їй зробили ще у неділю, 1 жовтня. Проте, радісною новиною зі своїми підписниками вона вирішила поділитися сьогодні.
У своїх Instagram-stories дівчина зізналась, що жодним відео з події ділитися не буде. За словами Юлії, наречений зробив їй пропозицію в особливому для них місці.
Нагадаємо, після хвилі хейту, яку розпочав комік Антон Тимошенко, блогерка-мільйониця Юлія Верба вперше під час повномасштабної війни активно почала публікувати контент з військовими та благодійністю. Вона приїхала до Запорізької області.