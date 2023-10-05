"Я сказала Так": блогерка-мільйонниця Верба виходить заміж

Блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська Юлія Верба. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Популярна блогерка-мільйонниця Юлія Верба виходить заміж. Пропозицію їй зробили декілька днів тому, 1 жовтня.

Про це на своїй сторінці в Instagram Юлія Верба повідомила сьогодні, 5 жовтня.

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"Я сказала ТАК", — підписала блогерка свій допис.

За словами дівчини, пропозицію їй зробили ще у неділю, 1 жовтня. Проте, радісною новиною зі своїми підписниками вона вирішила поділитися сьогодні.

Кадри з пропозиції. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Юлія Верба зі свої нареченим. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Кадри з пропозиції. Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

У своїх Instagram-stories дівчина зізналась, що жодним відео з події ділитися не буде. За словами Юлії, наречений зробив їй пропозицію в особливому для них місці.

Фото: скриншот

Нагадаємо, після хвилі хейту, яку розпочав комік Антон Тимошенко, блогерка-мільйониця Юлія Верба вперше під час повномасштабної війни активно почала публікувати контент з військовими та благодійністю. Вона приїхала до Запорізької області.