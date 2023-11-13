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Відомий актор і воїн ЗСУ вперше розповів, як одружився під час війни

13 листопада 2023 08:21
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Відомий актор і воїн ЗСУ вперше розповів, як одружився під час війни
Олег Іваниця на фронті. Фото: instagram.com/o_ivanytsia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ексучасник "Дизель Шоу", український актор, а також військовий ЗСУ Олег Іваниця вперше зізнався, що одружився вдруге. Весілля було скромним і тихим.

Про це Олег Іваниця розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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Актор розповів, що познайомився зі своєю обраницею Ланою в соціальних мережах. Тривалий час вони просто листувалися, а потім зустрілися в реальному житті, після чого й почалися їхні стосунки. 

"Ми познайомилися в Інтернеті, на сайті знайомств. Ми вперше побачилися в парку в Умані. Ми там гуляли, я так розумію, сподобалися одне одному. Потім закрутилося", — розповів Іваниця. 

Вже з початку повномасштабного вторгнення пара побралася. За словами актора, освідчення не було чимось незвичайним, він просто запитав: "Давай одружимось?".

"Я, напевно, не формаліст. Освідчення — це було так: "Слухай, може одружимося?" Мені важливіше, щоб були стосунки теплі, конструктивні, аніж формальні. Щоб це були дійсно щирі почуття", — ділиться військовий. 

Пара зіграла весілля влітку минулого року, але гучних та великих святкувань вони не влаштовували, лише розписалися в РАЦСі, після чого випили по келиху ігристого.

"З війною я дійсно став більш сентиментальним. Коли у нас відновилися стосунки минулої весни, я чомусь вирішив, що це непогана ідея. Весілля, це так голосно сказано. Були я, Лана, моя мама і людина, яка займалася зйомками. От ми утрьох зайшли, розписалися, пішли і випили ігристого. Гучного весілля не було, адже не було ані бажання, ані ресурсів", — зізнався артист.

Нагадаємо, на початку жовтня блогерка-мільйонниця Юлія Верба заявила, що виходить заміж. 

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