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Известный хит из "Киев днем и ночью" зазвучал на украинском

12 декабря 2024 15:17
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
BAH.ROMA презентовал украиноязычную версию "На глубине" - видео
Лидер группы BAH.ROMA Роман Бахарев. Фото: менеджмент артиста
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская альтернативная музыкальная группа из Киева BAH.ROMA выпустила украинскую версию своего известного хита "На глубине". Музыканты объединили творчество с благотворительной составляющей.

Композиция доступна на всех стриминговых платформах.

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Песня, ставшая хитом в 2015 году, в частности и как один из главных саундтреков известного молодежного сериала "Киев днем и ночью", получила новое звучание.

После начала полномасштабного вторжения лидер и автор BAH.ROMA Роман Бахарев сконцентрировался на благотворительности, помощи нашим защитникам и защитницам, начал создавать новые песни и не планировал переводить ни одну из стариков.

Если бы не слушатели, которые продолжали любить и слушать "На глубине" все эти годы. Так что музыкант решил сделать исключение и объединить творчество с благотворительной составляющей — помощью ВСУ.

Роман пообещал украинскую версию трека в обмен на закрытый сбор в 1 миллион гривен для Azov One.

"Эта песня - одна из самых популярных, мною написанных, ее очень любят, но написана она была в 2015 году на русском. Поэтому я в своих соцсетях предложил: когда мы соберем 1 млн, я переведу ее на украинский. Мы быстро собрали даже больше - я обратился на ту же студию, где создавал песню в 2015 году, мы нашли инструментал и я записал новый вокал. Как будто вновь окунулся в те времена. Как будто она всегда звучала на украинском", — поделился артист.

Кусочек новой версии до официального релиза начал довольно быстро вируситься в TikTok. Так, видео актрисы сериалити "Киев днем и ночью" Евгении Логай под этот звук собрало уже почти 4 млн просмотров.

@wow_logai

"На глубине" Бахрома. Теперь на украинском 💔 Уже 12.12.2024 выйдет релиз… #киевднем и ночью #песняукраинском

♬ оригинальный звук - Evgenia Logai

" Ни одна песня такого со мной не делала", — подписала она это видео и предусмотрела будущие реакции слушателей.

Песня пробуждает ностальгию по мирным временам и активирует воспоминания, сочетая их с реальными сегодняшними реалиями и новыми смыслами.

Напомним, Артем Пивоваров и Макс Барских удивили поклонников чувственной композицией на стихи поэта Владимира Сосюры "Так никто не любил". А также Леди Гага выпустила долгожданный клип на "Disease".

соцсети благотворительность украинские звезды "Киев днем и ночью" перевод

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