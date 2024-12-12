BAH.ROMA презентував україномовну версію "На глибині" — відео

Відомий хіт із "Київ вдень і вночі" зазвучав українською
Український виконавець із Києва BAH.ROMA випустив українську версію свого відомого хіта "На глибині". Музикант об’єднав творчість із благодійною складовою.
Композиція доступна на всіх стрімінгових платформах.
Україномовна версія "На глибині"
Пісня, яка стала хітом у 2015 році, зокрема, і як один з головних саундтреків відомого молодіжного серіалу "Київ вдень і вночі", отримала нове звучання.
Після початку повномасштабного вторгнення лідер та автор BAH.ROMA Роман Бахарєв сконцентрувався на благодійності, допомозі нашим захисникам і захисницям, почав створювати нові пісні і не планував перекладати жодної зі старих.
Якби не слухачі, які продовжували любити та слухати "На глубине" всі ці роки. Тож музикант вирішив зробити виключення та об’єднати творчість із благодійною складовою — допомогою ЗСУ.
Роман пообіцяв українську версію треку в обмін на закритий збір на 1 мільйон гривень для Azov One.
"Ця пісня – одна з найпопулярніших, мною написаних, її дуже люблять, але написана вона була у 2015 році російською. Тому я в своїх соцмережах запропонував: коли ми зберемо 1 млн, я перекладу її українською. Ми швидко зібрали навіть більше – я звернувся на ту ж студію, де створював пісню у 2015 році, ми знайшли інструмент, і я записав новий вокал. Наче знов поринув у ті часи. Наче вона завжди звучала українською", — поділився артист.
Шматок нової версії до офіційного релізу почав досить швидко віруситися в TikTok. Так, відео акторки серіаліті "Київ вдень і вночі" Євгенії Логай під цей звук зібрало вже майже 4 млн переглядів.
@wow_logai
«На глибині» Бахрома. Тепер украінською💔 Вже 12.12.2024 вийде реліз… #київвденьтавночі #пісняукраїнською♬ оригінальний звук - Evgenia Logai
"Жодна пісня такого зі мною не робила", – підписала вона це відео та передбачила майбутні реакції слухачів.
Пісня пробуджує ностальгію за мирними часами та активує спогади, поєднуючи їх з реаліями сьогодення та новими сенсами.
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