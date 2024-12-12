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Відомий хіт із "Київ вдень і вночі" зазвучав українською

12 грудня 2024 15:17
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
BAH.ROMA презентував україномовну версію "На глибині" — відео
Лідер гурту BAH.ROMA Роман Бахарєв. Фото: менеджмент артиста
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Український виконавець із Києва BAH.ROMA випустив українську версію свого відомого хіта "На глибині". Музикант об’єднав творчість із благодійною складовою.

Композиція доступна на всіх стрімінгових платформах.

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Пісня, яка стала хітом у 2015 році, зокрема, і як один з головних саундтреків відомого молодіжного серіалу "Київ вдень і вночі", отримала нове звучання. 

Після початку повномасштабного вторгнення лідер та автор BAH.ROMA Роман Бахарєв сконцентрувався на благодійності, допомозі нашим захисникам і захисницям, почав створювати нові пісні і не планував перекладати жодної зі старих.

Якби не слухачі, які продовжували любити та слухати "На глубине" всі ці роки. Тож музикант вирішив зробити виключення та об’єднати творчість із благодійною складовою — допомогою ЗСУ.

Роман пообіцяв українську версію треку в обмін на закритий збір на 1 мільйон гривень для Azov One.

"Ця пісня – одна з найпопулярніших, мною написаних, її дуже люблять, але написана вона була  у 2015 році російською. Тому я в своїх соцмережах запропонував: коли ми зберемо 1 млн, я перекладу її українською. Ми швидко зібрали навіть більше – я звернувся на ту ж студію, де створював пісню у 2015 році, ми знайшли інструмент, і я записав новий вокал. Наче знов поринув у ті часи. Наче вона завжди звучала українською", — поділився артист.

Шматок нової версії до офіційного релізу почав досить швидко віруситися в TikTok. Так, відео акторки серіаліті "Київ вдень і вночі" Євгенії Логай під цей звук зібрало вже майже 4 млн переглядів.

@wow_logai

«На глибині» Бахрома. Тепер украінською💔 Вже 12.12.2024 вийде реліз… #київвденьтавночі #пісняукраїнською

♬ оригінальний звук - Evgenia Logai

"Жодна пісня такого зі мною не робила", – підписала вона це відео та передбачила майбутні реакції слухачів.

Пісня пробуджує ностальгію за мирними часами та активує спогади, поєднуючи їх з реаліями сьогодення та новими сенсами.

Нагадаємо, Артем Пивоваров та Макс Барських здивували шанувальників чуттєвою композицією на вірші поета Володимира Сосюри "Так ніхто не кохав". А також Леді Гага випустила довгоочікуваний кліп на Disease.

соцмережі благодійність українські зірки "Київ вдень і вночі" переклад

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