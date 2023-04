Известный рэпер всю свою жизнь ежедневно выплачивает 5 тысяч долларов певцу Стингу: за что именно

Британский певец Стинг ежедневно получает круглую сумму. Фото: google.com

Пять лет назад английский певец Стинг сообщил, что получает две тысячи долларов ежедневно от американского рэпера Шона Комбза, более известного под псевдонимом P. Diddy, за авторские права. Это рэпер должен делать до конца своей жизни.

Впрочем, в Twitter P. Diddy только сейчас сообщил — он платит Стингу гораздо больше.

В 1997 году Шон без разрешения использовал в своем творчестве сэмпл хита Every Breath You Take группы The Policе, где Стинг был фронтменом. P. Diddy использовал песню в одном из своих самых известных треков I'll Be Missing You.

Во время интервью 2018 Стинг подтвердил, что за это Шон платит ему по 2000 долларов ежедневно. P. Diddy молчал все это время, и только сейчас подтвердил эту информацию. Но исправил Стинга по фактической сумме, которую он перечисляет на банковский счет британского музыканта.

"Нет, пять тысяч в день. Посылаю любовь моему брату Стингу", — сообщил Шон Комбз.

