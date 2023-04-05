Шер продає свій розкішний палац у Малібу: співачка суттєво знизила ціну

Співачка Шер та її маєток в Малібу (Каліфорнія, США)

Голлівудські знаменитості активно розпродають свою нерухомість у Каліфорнії. Так, наприклад, актор Джим Керрі виставив на продаж свій маєток, в якому прожив 30 років за 29 мільйонів доларів. Куди більше за палац у Малібу хоче легендарна співачка Шер.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

76-річна співачка виставила будинок у стилі італійського Відродження в Малібу (Каліфорнія) за 85 мільйонів доларів у жовтні минулого року. Після того, як на нього не знайшлося покупця, нерухомість повернулася на ринок зі зниженням ціни на 10 мільйонів доларів.

Будинок площею 1220 квадратних метрів із сімома спальнями, дев’ятьма ванними кімнатами розташований на території в 70 соток землі та оточений тенісним кортом і пейзажним басейном.

Палац з видом на Тихий океан може похвалитися неймовірними краєвидами з аркових вікон. Під'їзна алея також обсаджена 40 пальмами. Шер придбала маєток в 1989 році лише за 2 млн 950 тисяч доларів. Зараз, після знижки, титулована співачка сподівається отримати 75 млн доларів.

Втім, артистка з юристами та фінансистами пам’ятають і про податки. То ж по факту, зірка отримає менше грошей на банківський рахунок, якщо таки покупець знайдеться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Бред Пітт продав свій маєток в Каліфорнії, яким володів і реконструював протягом майже трьох десятиліть. 59-річна кінозірка отримав від угоди 39 млн доларів, хоча придбав будинок та прилеглу територію 1994 року за 1,7 млн доларів.

Також ми розповідали, що американська світська левиця, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер разом зі своїм хлопцем, репером Тревісом Скоттом виставили на продаж свій маєток в Беверлі-Гіллз. Як і Шер, вони знизили ціну.