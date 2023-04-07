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Відомий репер все своє життя щоденно виплачує 5 тисяч доларів співаку Стінгу: за що саме

7 квітня 2023 14:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Британський співак Стінг щоденно отримує кругленьку суму. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П'ять років тому англійський співак Стінг повідомив, що він отримує дві тисячі доларів щоденно від американського репера Шона Комбза, більш відомого під псевдонімом P. Diddy, за авторські права. Це репер повинен робити до кінця свого життя. 

Втім, у Twitter P. Diddy тільки зараз повідомив — він платить Стінгу значно більше. 

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1997 року Шон без дозволу використав у своїй творчості семпл хіта  Every Breath You Take гурту The Policе, де Стінг був фронтменом. P. Diddy використав пісню в одному зі своїх найвідоміших треків I’ll Be Missing You. 

Під час інтерв’ю 2018 року Стінг підтвердив, що за це Шон платить йому по 2000 доларів щоденно. P. Diddy мовчав весь цей час, і тільки зараз підтвердив цю інформацію. Але виправив Стінга щодо фактичної суми, яку він перераховує на банківській рахунок британського музиканта. 

"Ні, п’ять тисяч на день. Надсилаю любов моєму братові Стінгу", — повідомив Шон Комбз. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Шер продає свій розкішний палац у Малібу за 75 мільйонів доларів: фото маєтку. Також ми розповідали, що Злата Огнєвіч відреагувала на звинувачення у плагіаті пісні американської виконавиці Біллі Айліш.

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