Режиссер Любомир Левицкий присоединился к инициативе СБУ — видео

Режиссер Любомир Левицкий и сотрудники СБУ. Фото: менеджмент режиссера

Режиссер фильмов "Штольня", "Тени незабытых предков" Любомир Левицкий присоединился к социальной инициативе СБУ. Они представили социальный видеоролик "Спали ФСБшника", что является частью масштабной информационной кампании "Не пали своих! "Спали" врага".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент режиссера.

Читайте также:

Любомир Левицкий присоединился к инициативе СБУ

Цель кампании — уберечь украинскую молодежь, в частности несовершеннолетних, от вербовки российскими спецслужбами, которые активно пытаются втянуть подростков в преступную деятельность.

"Распространяйте, пожалуйста, предостерегайте ваших детей и вообще знакомых. Рассказывайте об этом, что это очень серьезная история. К сожалению, мы имеем плохую статистику в этом плане", — отметил Любомир Левицкий.

Режиссер Любомир Левицкий об инициативе СБУ. Скриншот: Instagram/levitski_lubomir

Социальная кампания призывает молодежь быть осмотрительной и не разрушать свое будущее из-за обещаний врага. В видео и месседжах акцентируется на том, что такие действия являются терроризмом, за который предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних. Участие в поджогах или диверсиях может привести к заключению сроком до десяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ задержала агента РФ, который корректировал обстрелы по Херсону. Также мы рассказывали, что телеведущий Максим Нелипа из ВСУ опроверг новости о ранении на фронте.