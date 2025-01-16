Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный режиссер снял для СБУ социальный ролик — видео arrow

Известный режиссер снял для СБУ социальный ролик — видео

16 января 2025 07:16
Евгений Берестюк - Редактор
Режиссер Любомир Левицкий присоединился к инициативе СБУ — видео
Режиссер Любомир Левицкий и сотрудники СБУ. Фото: менеджмент режиссера
Евгений Берестюк - Редактор

Режиссер фильмов "Штольня", "Тени незабытых предков" Любомир Левицкий присоединился к социальной инициативе СБУ. Они представили социальный видеоролик "Спали ФСБшника", что является частью масштабной информационной кампании "Не пали своих! "Спали" врага". 

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент режиссера.

Читайте также:

Любомир Левицкий присоединился к инициативе СБУ

Цель кампании — уберечь украинскую молодежь, в частности несовершеннолетних, от вербовки российскими спецслужбами, которые активно пытаются втянуть подростков в преступную деятельность.

"Распространяйте, пожалуйста, предостерегайте ваших детей и вообще знакомых. Рассказывайте об этом, что это очень серьезная история. К сожалению, мы имеем плохую статистику в этом плане", — отметил Любомир Левицкий.

Режиссер Любомир Левицкий
Режиссер Любомир Левицкий об инициативе СБУ. Скриншот: Instagram/levitski_lubomir

Социальная кампания призывает молодежь быть осмотрительной и не разрушать свое будущее из-за обещаний врага. В видео и месседжах акцентируется на том, что такие действия являются терроризмом, за который предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних. Участие в поджогах или диверсиях может привести к заключению сроком до десяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ задержала агента РФ, который корректировал обстрелы по Херсону. Также мы рассказывали, что телеведущий Максим Нелипа из ВСУ опроверг новости о ранении на фронте.

СБУ видео поджог украинские звезды режиссер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:41 Финграмотность в школе — чему научат детей и на что это повлияет

08:34 Стармер прибыл в Киев для подписания важного договора, — СМИ

08:31 ТЦК запрещают телефоны — имеют ли право и какие есть нюансы

08:20 РФ хочет аннексировать Беларусь и использовать ее граждан, — ISW

08:17 В Украине может появиться новый налог — за что будем платить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:15 Какие оценки Миколенко получил за поражение от Астон Виллы

08:03 В Бучанском ТЦК жестоко избили адвоката — подробности скандала

08:02 Мужчина судился с ТЦК из-за штрафа — что было не так с повесткой

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

07:51 Байден выступил с прощальной речью к нации — что сказал

08:41 Финграмотность в школе — чему научат детей и на что это повлияет

08:34 Стармер прибыл в Киев для подписания важного договора, — СМИ

08:31 ТЦК запрещают телефоны — имеют ли право и какие есть нюансы

08:20 РФ хочет аннексировать Беларусь и использовать ее граждан, — ISW

08:17 В Украине может появиться новый налог — за что будем платить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:15 Какие оценки Миколенко получил за поражение от Астон Виллы

08:03 В Бучанском ТЦК жестоко избили адвоката — подробности скандала

08:02 Мужчина судился с ТЦК из-за штрафа — что было не так с повесткой

07:51 Байден выступил с прощальной речью к нации — что сказал

07:36 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП утром

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно