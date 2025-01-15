Максим Неліпа із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

Військовослужбовець, телеведучий Максим Неліпа. Фото: Facebook/NelipaMax

Напередодні стало відомо про те, що телеведучий Максим Неліпа, який служить в ЗСУ, опинився в лікарні. В мережі почала щиритися інформація, що 48-річний захисник України отримав поранення на фронті. На це відреагував Максим Неліпа, який повідомив поточний стан справ.

Відповідна публікація з’явилась в його Facebook.

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Максим Неліпа перебуває в лікарні ім. Мечникова у місті Дніпро. Захиснику України вже зробили три операції. Втім, проблема зі здоров’ям не має відношення до поранення на фронті. Бо його не було.

"Потрапив в лікарню, в щелепно-лицьову хірургію. Інформація з'явилася в мережі. Як зазвичай, з неточностями та перебільшеннями. Звісно, війна не омолоджує та не додає здоров'я, проте про "важке поранення" — не відповідає дійсності. І Слава Богу", — зазначив Неліпа.

Військовослужбовець Максим Неліпа. Фото: Facebook/NelipaMax

За словами учасника другого сезону телешоу "Танці з зірками", перебіг хвороби та її суть не з простих. Але зараз він на 100% впевнений в успіху лікування. Максим Неліпа подякував персоналу лікарні за вчасну та професійну допомогу, забезпечення всім необхідним. Втім розкривати діагноз телеведучий, який був також актором "Дизель шоу", не став.

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