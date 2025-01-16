Режисер Любомир Левицький долучився до ініціативи СБУ — відео

Режисер Любомир Левицький та співробітники СБУ. Фото: менеджмент режисера

Режисер фільмів "Штольня", "Тіні незабутих предків" Любомир Левицький долучився до соціальної ініціативи СБУ. Вони представили соціальний відеоролик "Спали ФСБшника", що є частиною масштабної інформаційної кампанії "Не пали своїх! "Спали" ворога".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент режисера.

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Мета кампанії — вберегти українську молодь, зокрема неповнолітніх, від вербування російськими спецслужбами, які активно намагаються втягнути підлітків у злочинну діяльність.

"Поширюйте, будь ласка, застерігайте ваших дітей та й взагалі знайомих. Розповідайте про це, що це дуже серйозна історія. На жаль, ми маємо погану статистику в цьому плані", — зазначив Любомир Левицький.

Режисер Любомир Левицький про ініціативу СБУ. Скриншот: Instagram/levitski_lubomir

Соціальна кампанія закликає молодь бути обачною та не руйнувати своє майбутнє через обіцянки ворога. У відео та меседжах акцентується на тому, що такі дії є тероризмом, за який передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. Участь у підпалах чи диверсіях може призвести до ув’язнення терміном до десяти років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли по Херсону. Також ми розповідали, що телеведучий Максим Неліпа із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті.