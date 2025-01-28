Андрей Джеджула прокомментировал методы работы ТЦК и СП

Украинский телеведущий Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула прокомментировал "силовые" методы ТЦК и СП. Ведущий объяснил, почему мужчинам не удастся "переждать войну".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

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Ведущий признался, что считает действия ТЦК "страшными", однако он не видит другого выхода в разгар войны. Джеджула убежден, что война должна касаться каждого гражданина и каждый должен быть готовым дать отпор врагу.

"Методы ТЦК страшные, но если у нас не будет людей, и если люди будут думать, что война где-то там и тебя не касается — это будет самой большой ошибкой. Ведь если закончатся все остальные, война придет к тебе. Самая большая ошибка, имея время здесь, находясь в тылу, не готовиться — не учиться владеть оружием, не учиться оказывать первую медицинскую помощь, в первую очередь себе, своему собрату", — заявил Джеджула.

Напомним, ведущий в октябре 2024 года присоединился к формированию территориальной громады "Мрія", которая защищает небо Киева и Киевщины от "шахедов". На такое решение его натолкнули слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия в разы увеличивает производство дронов.

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