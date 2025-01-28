Андрій Джеджула прокоментував методи роботи ТЦК та СП

Український телеведучий Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Відомий український шоумен Андрій Джеджула прокоментував "силові" методи ТЦК та СП. Ведучий пояснив, чому чоловікам не вдасться "перечекати війну".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Ведучий зізнався, що вважає дії ТЦК "страшними", проте він не бачить іншого виходу в розпал війни. Джеджула переконаний, що війна має стосуватися кожного громадянина і кожен повинен бути готовим дати відсіч ворогу.

"Методи ТЦК страшні, але якщо в нас не буде людей, і якщо люди думатимуть, що війна десь там і тебе не стосується — це буде найбільшою помилкою. Адже якщо закінчаться всі інші, війна прийде до тебе. Найбільша помилка, маючи час тут, перебуваючи в тилу, не готуватися — не вчитися володіти зброєю, не вчитися надавати першу медичну допомогу, в першу чергу собі, своєму побратиму", — заявив Джеджула.

Нагадаємо, ведучий у жовтні 2024 року долучився до формування територіальної громади "Мрія", яке захищає небо Києва та Київщини від "шахедів". На таке рішення його наштовхнули слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія в рази збільшує виробництво дронів.

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