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Известный певец эмоционально и с матом осудил замену герба на монументе "Родина-Мать"

31 июля 2023 16:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известный певец эмоционально и с матом осудил замену герба на монументе "Родина-Мать"
Монумент "Родина-Мать". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице продолжают демонтировать советский герб с монумента "Родина-Мать". Работы начались еще 29 июля. К этой инициативе в обществе была неоднозначная реакция. Одним из ярых противников инициативы Министерства культуры и информационной политики Украины оказался певец Kishe.

В своем Instagram он опубликовал эмоциональный пост на эту тему.

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Андрея Свирского (настоящее имя певца) возмутила цена работ — 28 млн гривен. Артист отмечает, что на эти деньги можно было бы приобрести немало необходимого на фронт. Несмотря на заверения Минкульта, что это исключительно деньги благотворителей, крупного бизнеса и бюджетные средства не привлечены, Kishe не сдержался и жестко прокомментировал власть.

Он также упомянул ремонт автомобильных дорог и замену брусчатки во многих городах страны. Андрей отмечает, что все это не ко времени.

"Мы попрошайничаем, отдаем 30-40-50% своего заработка с концертов, чтобы хоть как-то помогать защитниками. Эти с***ки клали на всех нас и на страну большой металлический болт... Нам сейчас каждая гривна на фронт нужна!.. Не хочу падлам платить налоги, давать благотворительные концерты и каждый раз слышать, что люди устали. Но люди, б**дь, не от войны, устали от тупых уродов в кабинетах, от тупости власти, которая не понимает, куда это приведет. Нам что, 32 года герб мешал? Простите, но накипело", — написал Kishe.

Подписчики Андрея преимущественно поддержали его крик души, однако так и не обсудили, что замена герба проходит исключительно на средства меценатов. Новый тризуб, который в скором времени появится на памятнике, имеет размер 7,5 на 4,5 метра и изготовлен из двух типов металла: нержавеющей стали и зарубежной стали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kishe UA (@kishe_official)

Скриншот: Instagram/kishe_official

Напомним, ранее мы писали, что киевский вокалист требует 500 долларов от артистов за участие в благотворительном концерте.

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