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Відомий співак емоційно та з матюками засудив заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

31 липня 2023 16:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий співак емоційно та з матюками засудив заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"
Монумент "Батьківщина-Мати". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці продовжують демонтувати радянський герб з монумента "Батьківщина-Мати". Роботи почалися ще 29 липня. До цієї ініціативи в суспільстві була неоднозначна реакція. Одним з затятих противників ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України виявився співак Kishe. 

У своєму Instagram він опублікував емоційний пост на цю тему. 

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Андрія Свирського (справжнє ім’я співака) обурила ціна робіт — 28 млн гривень. Артист наголошує, що на ці гроші можна було б придбати чимало необхідного на фронт.  Попри запевнення Мінкульту, що це виключно гроші благодійників, великого бізнесу і бюджетні кошти не залучені, Kishe не стримався та жорстко прокоментував владу.

Він згадав також ремонт автомобільних доріг та заміну бруківки в багатьох містах країни. Андрій наголошує, що все це не на часі.

"Ми жебрачимо, відаємо 30-40-50% свого заробітку з концертів, щоб хоч якось допомагати захисниками. Ці с***ки клали на всіх нас і на країну великий металевий болт… Нам зараз кожна гривня на фронт потрібна!... Не хочу падлам платити податки, робити благодійні концерти і кожного разу чути, що люди втомились. Та люди б**дь не від війни, втомились від тупих виродків в кабінетах, від тупості влади, яка не розуміє куди це призведе. Нам що, 32 роки герб заважав?... Пробачте, але  накипіло", — написав Kishe.

Підписники Андрія переважно підтримали його крик душі, втім не  обговорили, що заміна герба проходить виключно на кошти меценатів. Новий тризубець, який незабаром з'явиться на пам’ятнику, має розмір 7,5 на 4,5 метра та виготовлений з двох типів металу: нержавіючої сталі та закордонної сталі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kishe UA (@kishe_official)

Скриншот: Instagram/kishe_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський вокаліст вимагає 500 доларів від артистів за участь у благодійному концерті.

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