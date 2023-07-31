Київський вокаліст вимагає 500 доларів від артистів за участь в благодійному концерті

Учасник телешоу "Україна має талант" Микита Прилуцький. Скриншот: Youtube/GotTalentUA

Учасника останнього сезону телешоу "Україна має талант" Микита Прилуцький опинився в епіцентрі скандалу. Він збирав гроші від артистів, які потенційно б могли виступити на благодійному заході в столиці на початку вересня. Це обурило молоду співачку Zelenooka, яка вела з Микитою листування.

Відповідне сторіз з’явилось в її Instagram.

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Подробиці скандалу

За можливість заспівати декілька авторських Прилуцький вимагав в артистів 500 доларів. Ці гроші нібито мали піти для дітей з Бахмута. Пропозиція від Микити не сподобалась молодій співачці. Вона опублікувала фрагмент їхнього листування, в якому Прилуцький розповідає умови участі в так званому благодійному концерті та згадує фронтмена гурту "Воплі Відоплясова", Олега Скрипку.

Реакція Прилуцького на оприлюднене відео

Журналістка видання УНІАН поспілкувалась з вокалістом, який збирав гроші з українських артистів. Спочатку він відмовлявся коментувати скандальне листування.

"Я не буду вам нічого розповідати. Я не хочу з вами спілкуватися. Це не таємний івент, просто я не хочу з вами спілкуватися. Я вас не знаю", — заявив той

Втім пізніше, коли Микита зрозумів, тікати не має куди, повідомив: все це було пранком. Бо він шоумен, і так піариться. На дітях з Бахмута та благодійності. Що не дуже вкладається в голові. Прилуцький почав змінювати тему розмови.

Листування журналістки з вокалістом Микитою Прилуцьким. Скриншот: УНІАН

Цей скандал лише набирає обертів. Вочевидь вже незабаром нові подробиці розкажуть інші артисти, яким учасник-невдаха телешоу "Україна має талант" (він не отримав три "Так" від суддів) пропонував заплатити за свій виступ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко відповів на звинувачення Олега Скрипки.