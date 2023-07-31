Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Київський вокаліст вимагає 500 доларів від артистів за участь в благодійному концерті arrow

Київський вокаліст вимагає 500 доларів від артистів за участь в благодійному концерті

31 липня 2023 07:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Київський вокаліст вимагає 500 доларів від артистів за участь в благодійному концерті
Учасник телешоу "Україна має талант" Микита Прилуцький. Скриншот: Youtube/GotTalentUA
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Учасника останнього сезону телешоу "Україна має талант" Микита Прилуцький опинився в епіцентрі скандалу. Він збирав гроші від артистів, які потенційно б могли виступити на благодійному заході в столиці на початку вересня. Це обурило молоду співачку Zelenooka, яка вела з Микитою листування. 

Відповідне сторіз з’явилось в її Instagram.

Читайте також:

Подробиці скандалу 

За можливість заспівати декілька авторських Прилуцький вимагав в артистів  500 доларів. Ці гроші нібито мали піти для дітей з Бахмута. Пропозиція від Микити не сподобалась молодій співачці. Вона опублікувала фрагмент їхнього листування, в якому Прилуцький розповідає умови участі в так званому благодійному концерті та згадує  фронтмена гурту "Воплі Відоплясова", Олега Скрипку.

Реакція Прилуцького на оприлюднене відео

Журналістка видання УНІАН поспілкувалась з вокалістом, який збирав гроші з українських артистів. Спочатку він відмовлявся коментувати скандальне листування.

"Я не буду вам нічого розповідати. Я не хочу з вами спілкуватися. Це не таємний івент, просто я не хочу з вами спілкуватися. Я вас не знаю", — заявив той

Втім пізніше, коли Микита зрозумів, тікати не має куди, повідомив: все це було пранком. Бо він шоумен, і так піариться. На дітях з Бахмута та благодійності. Що не дуже вкладається в голові. Прилуцький почав змінювати тему розмови.

Листування журналістки з вокалістом Микитою Прилуцьким. Скриншот: УНІАН

Цей скандал лише набирає обертів. Вочевидь вже незабаром нові подробиці розкажуть інші артисти, яким учасник-невдаха телешоу "Україна має талант" (він не отримав три "Так" від суддів) пропонував заплатити за свій виступ. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко відповів на звинувачення Олега Скрипки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз