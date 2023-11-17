Известный певец ответил, вернется ли Олег Винник в Украину

Олег Винник с начала полномасштабной войны находится за границей. Фото: Люкс ФМ

Украинский певец Олег Винник неожиданно скрылся в начале полномасштабной войны. Впрочем, он может так же быстро вернуться.

Об этом рассказал украинский певец Арсен Мирзоян в интервью Славе Демину, передает УНИАН.

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Во время разговора они вспомнили его отношения с другим артистом Олегом Винником, который с начала войны живет в Германии.

Примечательно, что последний был приглашенным гостем на свадьбе Мирзояна и Тони Матвиенко, поэтому многие могли думать, что они друзья. Однако, по словам Мирзояна, они знакомы и коллеги по цеху.

"Кто-то скажет, что Олег Винник закончил. Но слушайте, мы все знаем, как он начал. Это тоже было неожиданно абсолютно всем. И он тоже может неожиданно вернуться, потому что люди не меняются и все те же его поклонники тоже", — сказал он. Мирзоян.

Кроме того, высказался в отношении своего коллеги Олега Винника и композитор Макс Барских высказался в отношении своего коллеги Олега Винника. В частности, популярный артист рассказал о том, что он думает об исчезновении певца и его недавно анонсированном концерте.