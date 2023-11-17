Відомий співак відповів, чи повернеться Олег Винник до України

Олег Винник від початку повномасштабної війни пеоебуває за кордоном. Фото: Люкс ФМ

Український співак Олег Винник несподівано зник на початку повномасштабної війни. Утім, він може так само "швидко повернутися".

Про це розповів український співак Арсен Мірзоян в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає УНІАН.

Читайте також:

Чи повернеться Олег Винник до України

Під час розмови вони пригадали його стосунки з іншим артистом Олегом Винником, який з початку великої війни живе в Німеччині.

Прикметно, що останній був запрошеним гостем на весіллі Мірзояна і Тоні Матвієнко, тому багато хто міг думати, що вони друзі. Однак, за словами Мірзояна, вони лише знайомі та колеги по цеху.

"Хтось скаже, що Олег Винник закінчив. Але слухайте, ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно всім. І він також може несподівано повернутися, тому що люди не змінюються і всі ті ж його шанувальники також", — сказав Мірзоян.

Крім того, висловився стосовно свого колеги Олега Винника і композитор Макс Барських висловився стосовно свого колеги Олега Винника. Зокрема, популярний артист розповів про те, що він думає про зникнення співака і його концерт, який нещодавно був анонсований.