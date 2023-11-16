Що Макс Барських думає про Олега Винника — чесне зізнання

Співак Макс Барських на концерті в одному з київських ТРЦ. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак і композитор Макс Барських висловився стосовно свого колеги Олега Винника. Зокрема, популярний артист розповів про те, що він думає про зникнення співака і його концерт, який нещодавно був анонсований.

Про це Макс Барських висловився під час інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову в YouTube.

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Що Макс Барських думає про Олега Винника

Популярний артист зізнався, що він не є шанувальником Олега Винника та інших зірок, які зробили якісь помилки. Втім, Макс не хоче нікого засуджувати, адже він раніше це робив, але з часом змінив свої погляди.

"Я не є прихильником Олега Винника і багатьох інших, хто міг би робити якісь помилки. Але не нам засуджувати людей. Люди роблять певні вчинки, і засуджувати людину за той чи інший вчинок немає сенсу. Ти можеш поставити себе на місце цієї людини. Я завжди міг засудити когось, звинуватити у чомусь, але я навчився з часом думати", — зазначив Макс Барських.

Співак Макс Барських на інтерв'ю у Богдана Беспалова. Фото: скриншот з YouTube

Також він додав, що не намагається когось виправдати, і висловився про анонсований концерт Олега Винника. За словами Макса Барських, той факт, прийдуть люди на цей концерт чи ні, буде певним показником для українського співака.

"Я не намагаюся виправдати нікого. Якщо він анонсував концерт, якщо на нього дійсно прийдуть люди після певних вчинків, то чому ні? Якщо ніхто не прийде, це також буде показник, мені здається. Я просто не люблю, коли люди починають ненавидіти людей за те, що вони проявили слабкість в даний момент", — також додав український співак.

Що відомо про анонс концерту Олега Винника

Нещодавно скандальний блогер Богдан Беспалов заявив, що Олег Винник планує повернутися на сцену і поїхати туром європейськими містами. Проте ніяких коментарів сам артист не дав, але за нього це зробила очільниця його офіційного фан-клубу Валерія Барон.

Інформація щодо благодійного концерту Олега Винника у Європі. Фото: скриншот з Telegram-каналу "МУЗВАР"

"Ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном. Підзаробити грошенят на красиве життя за рахунок українських біженок-"вовчиць". Тут з прив’язкою тільки на "вовчиць", адже тільки вони, в кращому випадку, підуть на його концерт", — каже Богдан Беспалов.

Очільниця фан-клубу дала свої коментарі стосовно турне, пояснивши, що він сам скаже про це. Також вона зазначила, що з початку повномасштабної війни Олег Винник допомагає ЗСУ.

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. З самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", — стверджує Валерія Барон.

Коментар очільниці офіційного фан-клубу Олега Винника. Фото: скриншот з Telegram-каналу "МУЗВАР"

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