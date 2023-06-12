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Известный телеведущий прокомментировал смерть Берлускони и вспомнил Муссолини

12 июня 2023 14:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известный телеведущий прокомментировал смерть Берлускони и вспомнил Муссолини
Итальянский политик Сильвио Берлускони. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Символично, 12 июня, в так называемый день РФ скончался близкий друг Владимира Путина, бывший неоднократный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. Одним из первых в украинском шоу-бизнесе его смерть прокомментировал телеведущий Егор Гордеев.

Соответствующий пост появился в его соцсетях.

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33-летний телеведущий и продюсер вспомнил, как он был в Риме в разгар одной из предвыборных кампаний. Егор слышал, как местные жители описывают своего известного политика. Итальянцы прекрасно были и есть в курсе всех махинаций и злоупотреблений властями умершего Сильвио.

"Сколько лет спустя Берлускони итальянцы переживают и пытаются осмыслить свой собственный опыт и сущность. Берлускони пришел в политику, объявив, что будь он жителем Рима, на выборах мэра проголосовал бы за кандидата-фашиста. Затем произнес похвалу уклонению от уплаты налогов. И, наконец, погрузился в ряд нескончаемых оргий", — написал Гордеев.

Телеведущий уверен, что Берлускони умер, но его дело будет жить. Практически так же будет жить дело его еще живого друга, диктатора Путина, когда тот умрет.

"Итальянцы объявляют себя христианами, а потом тихо грешат. Он грешит в открытую, а затем объявляет себя христианином. Гениальная формула, которая будет работать на Берлускони и после смерти. Работать гибридно, эффективно, для живых и нерожденных. Пока итальянцы не похоронят Муссолини, и Берлускони. Как в России будет жить Путин, пока не похоронят Сталина", — подытожил Гордеев.

Скриншот: Instagram/yegorgordeev

Напомним, ранее мы писали о самых громких скандалах с Сильвио Берлускони. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Меган Фокс ответила политику, обвинившему кинозвезду в издевательстве над ее детьми.

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