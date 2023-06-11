Меган Фокс відповіла політику, який звинуватив акторку у знущанні над її дітьми

Американська акторка Меган Фокс. Фото: Google

Напередодні американський продюсер Роббі Старбак, який пішов у політику, звинуватив голлівудську акторку Меган Фокс у знущанні над її трьома синами. Чоловік мав на увазі період, коли діти гуляли вулицями міста у дівочому одязі. Роббі впевнений, що це робити їх змушувала саме Меган.

Фокс не стала мовчати та відповіла новоспеченому політику в Instagram.

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Продюсер, який минулого року балотувався до конгресу США, розповів, що деякий час жив по сусідству з акторкою. За його словами, тоді сини зірки фільму "Трансформери" скаржилися, що батьки змушують їх носити дівчачий одяг, а няня намагається всіляко заспокоїти їх.

37-річна Меган впевнена, що Роббі просто намагається зміцнити свою політичну кар'єру та просто використовує її популярність. Фокс, у притаманному їй стилі, назвала політика "невпевненим самозакоханим імпотентом".

"Ніколи не використовуйте дітей як важіль або соціальну валюту, особливо під злим і помилковим приводом. Використання гендерної ідентичності моїх дітей для привернення уваги у вашій політичній кампанії поставило вас на неправильну сторону всесвіту", — зазначила Меган.

Скриншот: Instagram/meganfox

Колишній чоловік Меган Фокс, актор Браян Остін Грін також прокоментував скандальні висловлювання політика.

"Це абсолютно вигадана історія. Є лише кілька людей у світі, які можуть дійсно перевірити, чи правдива подібна історія. І я можу з абсолютною впевненістю сказати вам, що це не так", — заявив таблоїду TMZ 49-річна кінозірка.

Нагадаємо, раніше ми писали про боротьбу Меган Фокс з психічним розладом. Також ми розповідали, що Меган Фокс прилетіла в Лондон до свого бойфренда, музиканта Machine Gun Kelly, з яким вона нещодавно зійшлась.