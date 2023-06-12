Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий телеведучий прокоментував смерть Берлусконі та згадав Муссоліні arrow

Відомий телеведучий прокоментував смерть Берлусконі та згадав Муссоліні

12 червня 2023 14:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий телеведучий прокоментував смерть Берлусконі та згадав Муссоліні
Італійський політик Сільвіо Берлусконі. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Символічно, 12 червня, в так званий день РФ помер близький друг Володимира Путіна, колишній кількаразовий прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Йому було 86 років. Одним з перших в українському шоу-бізнесі його смерть прокоментував телеведучий Єгор Гордєєв. 

Відповідний пост з’явився в його соцмережах. 

Читайте також:

Подробиці 

33-річний телеведучий та продюсер пригадав, як він був в Римі у розпал однієї з передвиборчих кампаній. Єгор чув, як місцеві жителі описують свого відомого політика. Італійці прекрасно були і є в курсі всіх махінацій та зловживань владою померлого Сільвіо. 

"Скільки років через Берлусконі італійці переживають та намагаються осмислити свій власний досвід та сутність. Берлусконі прийшов у політику, оголосивши, що якби він був жителем Риму, на виборах мера проголосував би за кандидата-фашиста. Потім промовив похвалу ухилянню від сплати податків. І, нарешті, поринув у низку нескінченних оргій", — написав Гордєєв. 

Телеведучий впевнений, що Берлусконі помер, але справа його житиме. Практично так само житиме справа його ще живого друга, диктатора Путіна, коли той помре.

"Італійці оголошують себе християнами, а потім тихо грішать. Він грішить у відкриту, а потім оголошує себе християнином. Геніальна формула, яка працюватиме на Берлусконі і після смерті. Працювати гібридно, ефективно, для живих і ненароджених. Поки італійці не поховають Муссоліні, житиме і Берлусконі. Як у Росії житиме Путін, поки не поховають Сталіна", — підсумував Гордєєв. 

Скриншот: Instagram/yegorgordeev

Нагадаємо, раніше ми писали про найгучніші скандали з Сільвіо Берлусконі. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Меган Фокс відповіла політику, який звинуватив кінозірку у знущанні над її дітьми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB