Відомий телеведучий прокоментував смерть Берлусконі та згадав Муссоліні

Італійський політик Сільвіо Берлусконі. Фото: Reuters

Символічно, 12 червня, в так званий день РФ помер близький друг Володимира Путіна, колишній кількаразовий прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Йому було 86 років. Одним з перших в українському шоу-бізнесі його смерть прокоментував телеведучий Єгор Гордєєв.

Відповідний пост з’явився в його соцмережах.

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33-річний телеведучий та продюсер пригадав, як він був в Римі у розпал однієї з передвиборчих кампаній. Єгор чув, як місцеві жителі описують свого відомого політика. Італійці прекрасно були і є в курсі всіх махінацій та зловживань владою померлого Сільвіо.

"Скільки років через Берлусконі італійці переживають та намагаються осмислити свій власний досвід та сутність. Берлусконі прийшов у політику, оголосивши, що якби він був жителем Риму, на виборах мера проголосував би за кандидата-фашиста. Потім промовив похвалу ухилянню від сплати податків. І, нарешті, поринув у низку нескінченних оргій", — написав Гордєєв.

Телеведучий впевнений, що Берлусконі помер, але справа його житиме. Практично так само житиме справа його ще живого друга, диктатора Путіна, коли той помре.

"Італійці оголошують себе християнами, а потім тихо грішать. Він грішить у відкриту, а потім оголошує себе християнином. Геніальна формула, яка працюватиме на Берлусконі і після смерті. Працювати гібридно, ефективно, для живих і ненароджених. Поки італійці не поховають Муссоліні, житиме і Берлусконі. Як у Росії житиме Путін, поки не поховають Сталіна", — підсумував Гордєєв.

Скриншот: Instagram/yegorgordeev

Нагадаємо, раніше ми писали про найгучніші скандали з Сільвіо Берлусконі. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Меган Фокс відповіла політику, який звинуватив кінозірку у знущанні над її дітьми.