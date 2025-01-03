Parfeniuk попал в жуткое ДТП - фото

Илья Парфенюк. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Украинский певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, попал в жуткое ДТП. Артист едва не погиб во время автомобильной аварии.

Кадрами с места происшествия Парфенюк поделился в Instagram.

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Parfeniuk едва не погиб в ДТП

В своем блоге певец поделился кадрами, на которых показал разбитую машину, которая врезалась в столб. Во время аварии Парфенюк был не за рулем, а сидел на пассажирском сиденье.

Илья Парфенюк попал в ДТП. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Илья Парфенюк попал в аварию. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Судя по фото и подписи к нему, вследствие сильного удара, певец врезался головой в лобовое стекло. К счастью, от гибели артиста спасла подушка безопасности, которая сработала в салоне.

Илья Парфенюк едва не погиб в ДТП. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Певец не стал делиться всеми подробностями ДТП и рассказывать, что стало причиной столкновения. Однако, как он отметил в подписи к кадрам, авария произошла в прошлом году.

"Много чего не публиковал, но 2024 был топ", — написал Парфенюк.

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