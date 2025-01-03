Parfeniuk потрапив у моторошну ДТП — фото

Ілля Парфенюк. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Український співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, потрапив у моторошну ДТП. Артист ледь не загинув під час автомобільної аварії.

Кадрами з місця пригоди Парфенюк поділився в Instagram.

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Parfeniuk ледь не загинув у ДТП

У своєму блогу співак поділився кадрами, на яких показав розтрощену автівку, яка врізалася у стовп. Під час аварії Парфенюк був не за кермом, а сидів на пасажирському сидінні.

Ілля Парфенюк потрапив у ДТП. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Ілля Парфенюк потрапив у аварію. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Судячи з фото та підпису до нього, внаслідок сильного удару, співак врізався головою в лобове скло. На щастя, від загибелі артиста врятувала подушка безпеки, яка спрацювала у салоні.

Ілля Парфенюк ледь не загинув у ДТП. Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Співак не став ділитися усіма подробицями ДТП та розповідати, що стало причиною зіткнення. Однак, як він зазначив у підписі до кадрів, аварія сталася минулого року.

"Багато чого не публікував, але 2024 був топ", — написав Парфенюк.

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