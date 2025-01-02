Помер Джон Каподіс, що зіграв у "Ейс Вентура"

Американський актор Джон Каподіс у фільмі "Ейс Вентура". Фото: Sony Pictures

Помер американський актор Джон Каподіс, найбільш відомий за ролями у фільмах "Ейс Вентура" та "Головний госпіталь". Йому було 83 роки.

Про це повідомляє Variety.

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Помер Джон Каподіс

Трагічну звістку підтвердило похоронне бюро Pizzi Funeral Home в Нью-Джерсі. Причина смерті актора наразі невідома. У нього залишилися дружина, дві дочки і четверо онуків.

Джон Каподіс народився 1941 року в Чикаго (США) ТА воював за армію США в Кореї в 1964-1966 роках, а наприкінці 1970-х почав акторську кар'єру.

Його перша роль була в мильному серіалі ABC "Надія Райана", де він зіграв Ллойда Лорда.

Каподіс зіграв у комедії 1994 року "Ейс Вентура: Домашній детектив" у ролі поліцейського, який зневажливо ставиться до головного героя Джима Керрі. Серед інших його робіт на великому екрані — "Голий пістолет 33 1/3: Остання образа", "Швидкість", "День незалежності", "Ворог держави", "The Doors", "Сімейний бізнес". Він також озвучив центрального персонажа у відеогрі 2010 року "Mafia II".

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