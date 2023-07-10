Известный украинский ведущий раскритиковал Винника, Полякову и других звезд

Украинские певцы Олег Винник и Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка прокомментировал нынешнее состояние отечественного шоу-бизнеса. Так, популярные украинские звезды создают несоответствующий контент.

Об этом Соломка рассказал в эфире телеканала Дом.

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"Отошли наши метры, популярные к войне. Где Олег Винник? Если сильно болеет, дай Бог ему здоровье. Монатик как-то не звучит новыми хитами, не знаю, где Монатик. Макс Барских не очень. Не выглядит уверенно. Полякова перевела старые хиты, ну "Шлепанцы" не фонтан", — отметил шоумен.

Однако, по мнению Соломки, в Украине есть артист, сумевший "выбить" себе популярность во время полномасштабной войны. Это — Артем Пивоваров.

"Артем Пивоваров фактически стал музыкантом номером один. Это реально. Поле очистилось. Те, кто был всем, вдруг стал никем. Кто был никем, тот стал всем", — поделился Соломка.

Напомним, что известный украинский певец Олег Винник наконец появился в медиапространстве и дал откровенное интервью касательно своего творчества. Так, популярный исполнитель рассказал о том, собирается ли он переводить свои русскоязычные песни на украинский язык.