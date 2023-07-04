Олег Винник отказался переводить русскоязычные песни – откровенное признание

Украинский певец Олег Винник во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец Олег Винник наконец появился в медиапространстве и дал откровенное интервью касательно своего творчества. Так, популярный исполнитель рассказал о том, собирается ли он переводить свои русскоязычные песни на украинский язык.

Об этом Олег Винник сообщил во время интервью на канале "КРП (крупным планом)" в YouTube.

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Исчезновение Олега Винника из медиапространства

После начала полномасштабной войны в Украине известный певец и любимец женщин Олег Винник просто исчез отовсюду. Фанаты долго не могли понять, что произошло с артистом, постоянно лишь догадываясь о том, по какой причине он мог исчезнуть.

Украинский певец Олег Винник во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Позже начали распространяться слухи, что он заболел и проходит лечение в Германии. Но никто так и не понял, что стало причиной исчезновения Олега Винника. Впрочем, украинский артист появился на публике только недавно и сразу дал откровенное интервью.

Карьера Олега Винника во время войны

Как известно, после начала войны многие украинские звезды решили не петь больше на русском языке, а некоторые решили даже перевести русскоязычные песни на украинский язык. Но Олег Винник заявил, что он не хочет переводить свои знаменитые хиты на украинский язык.

"Точно знаю, что переводить я не буду свои песни на русском языке, которые были написаны до войны. Те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда в жизни не буду переводить на украинский. Это не нужно. Надо идти дальше. Как можно сказать, я до победы не пою на русском языке? Что такое "до победы", а когда мы можем петь на русском? Если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы себя просто оплевал. И это не "до" победы или "после"", — заявил украинский артист.

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