Военный переворот в России: первые реакции украинских знаменитостей
В ночь на 24 июня наемники террористического ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина заняли административные и военные объекты. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. Утром диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями. Против главаря "Вагнера" возбудили уголовное дело. По факту в стране "болот" началась гражданская война.
Новини.LIVE расскажет о первых реакциях украинских знаменитостей на вооруженное восстание у врага.
"Лебединое озеро" в соцсетях
Многие пользователи соцсетей, в том числе и знаменитости, публикуют у себя на страницах фрагменты из всемирно известного балета Петра Чайковского. Именно его показывали по телевидению в СССР утром 19 августа 1991 года, когда был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению. В Москве тогда начался так называемый путч, приведший к смене политической элиты в стране и окончательному развалу "совка".
Ната Жижченко (группа ONUKA)
Анастасия Приходько
Никита Добрынин
Анатолий Анатолич
Слава Демин
Владимир Дантес
Алексей Дурнев
Маша Ефросинина/Даша Астафьева
Алексей Суханов
Евгений Галич (O.TORVALD)
Напомним, ранее мы писали, что в Москве впервые в истории был объявлен режим контртеррористической операции. Также мы рассказывали о реакции знаменитостей на ракетный удар по Киеву 24 июня.