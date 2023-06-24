Военный переворот в России: первые реакции украинских знаменитостей

Наемники террористического ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters

В ночь на 24 июня наемники террористического ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина заняли административные и военные объекты. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. Утром диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями. Против главаря "Вагнера" возбудили уголовное дело. По факту в стране "болот" началась гражданская война.



Новини.LIVE расскажет о первых реакциях украинских знаменитостей на вооруженное восстание у врага.

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Многие пользователи соцсетей, в том числе и знаменитости, публикуют у себя на страницах фрагменты из всемирно известного балета Петра Чайковского. Именно его показывали по телевидению в СССР утром 19 августа 1991 года, когда был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению. В Москве тогда начался так называемый путч, приведший к смене политической элиты в стране и окончательному развалу "совка".

Ната Жижченко (группа ONUKA)

Скриншот: Instagram/onukaofficial

Анастасия Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Никита Добрынин

Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Анатолий Анатолич

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Слава Демин

Скриншот: Instagram/slavademin_official

Владимир Дантес

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Алексей Дурнев

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Маша Ефросинина/Даша Астафьева

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Алексей Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Евгений Галич (O.TORVALD)

Скриншот: Instagram/jenia_galich

Напомним, ранее мы писали, что в Москве впервые в истории был объявлен режим контртеррористической операции. Также мы рассказывали о реакции знаменитостей на ракетный удар по Киеву 24 июня.