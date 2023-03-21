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Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

21 марта 2023 06:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
ТОП-7 фильмов, которые советует посмотреть Гери Олдмэн
Британский актер, режиссер Гери Олдмен
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

20 марта британскому актеру, режиссеру Гэри Олдмену исполнилось 65 лет. За свою карьеру он сыграл многие известные роли в кино, снял собственные фильмы и получил престижные награды, среди которых премии "Золотой глобус" и "Оскар".

Новини.LIVE расскажет о фильмах, которые настоятельно советует к просмотру Гэри Олдмен.

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Дети райка (Франция, 1945)

Черно-белый художественный фильм — самый любимый в коллекции звездного именинника. Драма режиссера Марселя Карне рассказывает об актерах парижского театра в первые десятилетия XIX века. Фильм снят в период немецкой оккупации по сценарию Жака Превера.

Ленту относят к классике мирового кино. Она регулярно попадает в разные списки и рейтинги лучших фильмов всех времен. Решением ЮНЕСКО признана достоянием мировой культуры. На Венецианском кинофестивале фильм "Дети райка" получил специальное упоминание международного жюри критиков.

Разговор (США, 1974)

Психологический детектив американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы вышла всего за девять месяцев до фильма "Крестный отец 2". Мотивом ленты "Разговор" является тематика паранойи, царившей США в годы Уотергейтского скандала. Главную роль исполнил двукратный лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмэн.

Фильм принес режиссеру "Золотую пальмовую ветвь", а в 1995 году был внесен в Национальный реестр фильмов. "Разговор" был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм года", однако Коппола проиграл самому себе, получив эту награду за "Крестного отца 2".

Восемь с половиной (Италия, 1963)

Название фильма обозначает его порядковый номер в фильмографии режиссера Федерико Феллини. К тому времени он снял шесть полнометражных фильмов, две короткометражки, которые автор счел за одну, и общую ленту с режиссером Альберто Латтуада "Огни варьете". "Восемь с половиной" завоевал приз московского кинофестиваля и две премии "Оскар".

Считается классикой мирового кино. Весь фильм — это смешение реальности и потока сознания главного героя, режиссера Гвидо Ансельми: его детских воспоминаний, мечтаний, сюрреалистических видений и озарений, в которых он ищет вдохновение для своей новой кинокартины.

Четыреста ударов (Франция, 1959)

Это дебютный полнометражный фильм Франсуа Трюффо, во многом автобиографический. Одна из первых и ключевых лент французской новой волны. В 1959 году завоевал приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Также получил номинацию на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Фильм попал в список лучших фильмов всех времен по версии издания Sight & Sound и в 250 лучших фильмов по версии популярного портала IMDb.

По сюжету 13-летний Антуан Дуанель живет с матерью и отчимом в скромном доме на севере Парижа. Он совсем не любит школу и часто прогуливает уроки с лучшим другом Рене. Однажды, слоняясь по Парижу, парень видит мать с любовником. Антуан лучше ладит с отчимом, чем с родной матерью, относящейся к нему без заботы и нежности. С этого все и начинается.

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Доктор Стрейнджлав (США, Великобритания, 1964)

Лента режиссера Стэнли Кубрика вышла в разгар Холодной войны, чуть больше года после Карибского кризиса как антимилитаристская сатира на военные программы правительства США того времени и гонки вооружения в целом. Снят по мотивам триллера Питера Джорджа "Красная тревога", впервые опубликованного в 1958 году, в котором рассказывается об всеобщем страхе перед ядерным апокалипсисом.

Кубрик переосмыслил первоисточник и сделал черную комедию. Фильм, полное название которого "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал волноваться и полюбил бомбу", рассказывает об одержимом американском генерале Джеке Риппере, который на почве антикоммунистической паранойи, в обход высшего командования США и президента, начинает ядерную атаку на СССР.

В 1989 году включен в Национальный реестр фильмов США как "культурно значимый". Занимает третье место в списке лучших комедий и 39-е в списке лучших американских фильмов по версии Американского института киноискусства. В списке лучших фильмов по версии IMDb стоит выше других фильмов Кубрика.

Любовное настроение (Гонконг, 2000)

Артхаусная мелодрама режиссера, сценариста и продюсера Вонга Карвая получила признание публики и множество профессиональных наград. В главных ролях заняты Мэгги Чун и Тони Люн. "Любовное настроение" принято совмещать в трилогию с фильмами "Дикие дни" (1991) и "2046" (2004)

События фильма происходят в 1960-х годах. Журналист Чоу Мо Ван и Су Ли Жен в один и тот же день въезжают в две соседние комнаты в доходном доме. У обоих есть супруги, которые часто задерживаются на работе. Несмотря на добродушие хозяйки дома и соседей, Чоу и Су часто скучают наедине в своих комнатах. Вскоре между ними завязывается дружба.

Плата за ужас (Франция, 1953)

Триллер режиссера Анри-Жоржа Клузо снят по одноименному роману Жоржа Арно. Получил награды на Берлинском и Каннском фестивалях, а также премию BAFTA за лучший фильм. Признан работой, превосходящей лучшие саспенсы Хичкока. Фильм был колоризирован (из черно-белого в цветной вид) в 1996 году с согласия дочери режиссера.

События фильма происходят в 1947 году в Гватемале, в районе, где добывают нефть. Начальные сцены разворачиваются в одном из глухих селений. Кроме метисов и индейцев, в деревне устроились и белые проходимцы и бродяги. Среди них и главный герой, 30-летний безработный мужчина по имени Марио.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Уэнздей", американская актриса Дженна Ортега, помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд. Также мы рассказывали, как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки.

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