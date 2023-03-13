Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка серіалу "Венздей" допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд: який саме arrow

Зірка серіалу "Венздей" допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд: який саме

13 березня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фрагмент з фільму "Крик 6"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня у Нью-Йорку відбулась зіркова прем’єра шостої частини популярної франшизи про вбивцю у масці "Крик". Головні ролі виконали акторки Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Кортні Кокс та Гейден Панеттьєр. Саме завдяки одній з них касові збори фільму встановили рекорд серед всіх франшиз за перший тиждень прокату. 

Про це повідомляє видання Collider.

Читайте також:

Деталі 

Збори фільму жахів у США склали 44 млн 500 тисяч мільйона доларів. До цього найкращий стартовий вікенд був у третьої частини, яка  2000 року зібрала 34 мільйони доларів.

Аналітики вже прогнозують, що "Крик 6" стане комерційно успішним фільмом, враховуючи те, що його бюджет становив лише 35 мільйонів доларів. Стартові збори нової частини у світовому прокаті перевищили 67 мільйонів доларів.

Кінокритики наголошують, що в успіху шостої частини є чимала заслуга молодої акторки Дженни Ортеги, яка хоч і з'являлася у попередній стрічці фільму жахів, але тепер вона здобула провідну роль. Після грандіозного успіху серіалу "Венздей" стрімінгової платформи Netflix, в якому Дженна зіграла головну роль, вона стала суперпопулярною. Тільки на її Instagram вже підписані понад 40 мільйонів користувачів соцмережі.  Саме тому Ортегу називають "маркетинговою зброєю" студії Paramount. Бо на кіносеанси чимало глядачів йдуть саме через 20-річну акторку. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що попри повномасштабну війну, в перший тиждень прокату український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав солідний бокс-офіс. Також ми писали про переможців 95-ї церемонії нагородження премії "Оскар".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:13 Глава українського футболу може стати віцепрезидентом УЄФА

15:05Орбан їде до Парижу: про що він розмовлятиме з Макроном

15:03 Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт

14:57 Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях

Новина з фото

14:56 У Житомирі припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення електронних цигарок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 ООН та рф обговорюють продовження угоди про безпечний експорт українського зерна

14:49 Відомий промоутер розповів, чому Тайсон Ф'юрі погодився на бій з Усиком

14:44 Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Херсонщині: є поранені

Новина з фото

14:43 Арабська казка у прямому ефірі: старша донька короля Йорданії вийшла заміж (фото)

14:38 ​​​​​​​СБУ спіймала на Дніпропетровщині інформатора окупантів: яку інформацію передавав зрадник

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Співачка Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

Новина з відео

22:19 Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський

Новина з відео

21:01 Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Актуальне по темі

None 13 Березень 15:13

Глава українського футболу може стати віцепрезидентом УЄФА

None 13 Березень 15:07

Орбан їде до Парижу: про що він розмовлятиме з Макроном

None 13 Березень 15:02

Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт

None 13 Березень 14:58

Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB