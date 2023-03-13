Зірка серіалу "Венздей" допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд: який саме

Фрагмент з фільму "Крик 6"

Минулого тижня у Нью-Йорку відбулась зіркова прем’єра шостої частини популярної франшизи про вбивцю у масці "Крик". Головні ролі виконали акторки Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Кортні Кокс та Гейден Панеттьєр. Саме завдяки одній з них касові збори фільму встановили рекорд серед всіх франшиз за перший тиждень прокату.

Про це повідомляє видання Collider.

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Збори фільму жахів у США склали 44 млн 500 тисяч мільйона доларів. До цього найкращий стартовий вікенд був у третьої частини, яка 2000 року зібрала 34 мільйони доларів.

Аналітики вже прогнозують, що "Крик 6" стане комерційно успішним фільмом, враховуючи те, що його бюджет становив лише 35 мільйонів доларів. Стартові збори нової частини у світовому прокаті перевищили 67 мільйонів доларів.

Кінокритики наголошують, що в успіху шостої частини є чимала заслуга молодої акторки Дженни Ортеги, яка хоч і з'являлася у попередній стрічці фільму жахів, але тепер вона здобула провідну роль. Після грандіозного успіху серіалу "Венздей" стрімінгової платформи Netflix, в якому Дженна зіграла головну роль, вона стала суперпопулярною. Тільки на її Instagram вже підписані понад 40 мільйонів користувачів соцмережі. Саме тому Ортегу називають "маркетинговою зброєю" студії Paramount. Бо на кіносеанси чимало глядачів йдуть саме через 20-річну акторку.

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