Виктория Бекхэм похвасталась вокальными способностями своего мужа
Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.
Виктория Бекхэм выложила в своем Instagram, как Дэвид поет фальцетом.
Преданный фанат
Дэвид Бекхэм давно дружит с Элтоном Джоном. Звезда оторвался на прощальном концерте певца и продемонстрировал свою осведомленность в его песнях. На видео, которым поделилась Виктория Бекхэм, ее муж и дочь веселятся под песню Crocodile Rock.
Интересно, что концерт посетили и сын Виктории Бекхэм Бруклин с супругой Николой. Ранее говорили, что девушка не видится со свекровью из-за давних конфликтов, но судя по последним фото, в семье мир и согласие.
Ранее Элтон сообщил, что больше не будет ездить в концертные туры.
"Турное истощает меня и отдаляет от мужа и детей", — рассказал певец.
Элтон Джон воспитывает 12-летнего Зака и 8-летнего Элайджу в браке с Дэвидом Фернишем.
Музыкант в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур — почти 600 миллионов долларов. За ним следует Эд Ширан со своим туром Divide.
Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклин Бекхэмом снялась для Vogue.
Напомним, американская певица Селена Гомес и жена Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц, сделали парные татуировки.