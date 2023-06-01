Виктория Бекхэм похвасталась вокальными способностями своего мужа

Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.

Виктория Бекхэм выложила в своем Instagram, как Дэвид поет фальцетом.

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Преданный фанат

Дэвид Бекхэм давно дружит с Элтоном Джоном. Звезда оторвался на прощальном концерте певца и продемонстрировал свою осведомленность в его песнях. На видео, которым поделилась Виктория Бекхэм, ее муж и дочь веселятся под песню Crocodile Rock.

Интересно, что концерт посетили и сын Виктории Бекхэм Бруклин с супругой Николой. Ранее говорили, что девушка не видится со свекровью из-за давних конфликтов, но судя по последним фото, в семье мир и согласие.

Дэвид Бекхэм на концерте Элтона Джона. Скриншот instagram.com/victoriabeckham/

Ранее Элтон сообщил, что больше не будет ездить в концертные туры.

"Турное истощает меня и отдаляет от мужа и детей", — рассказал певец.

Элтон Джон воспитывает 12-летнего Зака и 8-летнего Элайджу в браке с Дэвидом Фернишем.

Музыкант в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур — почти 600 миллионов долларов. За ним следует Эд Ширан со своим туром Divide.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклин Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, американская певица Селена Гомес и жена Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц, сделали парные татуировки.