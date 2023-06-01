Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вікторія Бекхем похвалилася вокальними здібностями свого чоловіка arrow

Вікторія Бекхем похвалилася вокальними здібностями свого чоловіка

1 червня 2023 19:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем похвалилася вокальними здібностями свого чоловіка
Вікторія та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримувати, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

Вікторія Бекхем виклала у своєму Instagram, як Девід співає фальцетом.

Читайте також:

Відданий фанат

Девід Бекхем давно товаришує з Елтоном Джоном. Зірка відірвався на прощальному концерті співака і демонстрував свою обізнаність у його піснях. На відео, яким поділилася Вікторія Бекхем її чоловік та донька веселяться під пісню Crocodile Rock.

Цікаво, що концерт відвідали і син Вікторії Бекхем Бруклін з дружиною Ніколою. Раніше говорили, що дівчина не бачиться зі свекрухою через давні конфлікти, але судячи з останніх фото, у родині мир та злагода.

Девід Бекхем на концерті Елтона Джона. Скріншот instagram.com/victoriabeckham/ 

Раніше Елтон повідомив, що більше не буде їздити у концертні тури.

"Турне виснажує мене тепер і віддаляє від чоловіка і дітей", — розповів співак.

Елтон Джон виховує 12-річного Зака та 8-річного Елайджу у шлюбі з Девідом Фернішем.

Музикант минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялась для Vogue.

Нагадаємо, американська співачка Селена Гомес та дружина Брукліна Бекхема, Нікола Пельтц, зробили парні татуювання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB