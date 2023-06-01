Вікторія Бекхем похвалилася вокальними здібностями свого чоловіка

Вікторія та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримувати, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

Вікторія Бекхем виклала у своєму Instagram, як Девід співає фальцетом.

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Відданий фанат

Девід Бекхем давно товаришує з Елтоном Джоном. Зірка відірвався на прощальному концерті співака і демонстрував свою обізнаність у його піснях. На відео, яким поділилася Вікторія Бекхем її чоловік та донька веселяться під пісню Crocodile Rock.

Цікаво, що концерт відвідали і син Вікторії Бекхем Бруклін з дружиною Ніколою. Раніше говорили, що дівчина не бачиться зі свекрухою через давні конфлікти, але судячи з останніх фото, у родині мир та злагода.

Девід Бекхем на концерті Елтона Джона. Скріншот instagram.com/victoriabeckham/

Раніше Елтон повідомив, що більше не буде їздити у концертні тури.

"Турне виснажує мене тепер і віддаляє від чоловіка і дітей", — розповів співак.

Елтон Джон виховує 12-річного Зака та 8-річного Елайджу у шлюбі з Девідом Фернішем.

Музикант минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялась для Vogue.

Нагадаємо, американська співачка Селена Гомес та дружина Брукліна Бекхема, Нікола Пельтц, зробили парні татуювання.