"Он монстр": женщины массово жалуются на насилие со стороны Рассела Бренда

Британский комик Рассел Бренд. Фото: Celebrity Great British Bake Off

Британского комика, телерадиоведущего и бывшего мужа Кэти Перри Рассела Бренда обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии. После расследования опубликованного телеканалом Channel 4, все больше женщин рассказывают об эмоциональном и сексуальном насилии, совершенном по отношению к ним в период с 2006 по 2013 года.

Об этом пишет Dailymail.

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The Times и Sunday Times утверждают, что еще несколько женщин предъявили неразглашенные обвинения по поводу недопустимого поведения Рассела Бренда в начале 2000-х, после их совместного расследования с Channel 4. Среди женщин, рассказавших о ранее неизвестных случаях насилия — Элис (имя изменено). Девушка утверждает, что комик подверг ее сексуальному насилию, когда ей было 16 лет.

Элис рассказала, что Бренд якобы подсказывал ей, как одурачить родителей, чтобы они позволили девушке посещать его. Также по ее словам, Бренд даже прислал машину, чтобы забрать ее после уроков в средней школе. Девушка говорит, что это "автомобиль телеканала BBC".

Рассел Бренд действительно работал на телеканале. Телерадиокомпания начала внутреннее расследование, поскольку в инфопространстве распространились заявляния о том, что хотя бы один руководитель высшего звена ВВС знал о жалобах на комика и, кажется, отклонил их.

"Документальный фильм и связанные с ним отчеты содержали серьезные обвинения, охватывавшие несколько лет. Рассел Бренд работал на радиопрограммах BBC между 2006 и 2008 годами, и мы срочно рассматриваем затронутые проблемы", — заявил представитель телеканала BBC.

К тому же, после выпуска расследования Channel 4 удалил все программы с участием Рассела Бренда со своего сайта. Netflix же с момента выхода расследования призывают удалить специальную комедию "Re:Birth" с участием Бренда из потокового каталога.

В то же время бывшие сотрудники шоу "Большого брата" говорят, что Рассел Бренд просил их "вести себя как сводники" и узнавать у зрительниц программы их номера.

Сам Рассел Бренд все обвинения отвергает. Он говорит, что все его отношения всегда происходили только по согласию. А расследование и заявления женщин после него комик называет скоординированной атакой.

Напомним, эксмужа Кэти Перри обвиняют в многочисленных случаях изнасилования.