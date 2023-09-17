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Ексчоловіка Кеті Перрі звинувачують в численних випадках зґвалтування

17 вересня 2023 08:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексчоловіка Кеті Перрі звинувачують в численних випадках зґвалтування
Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Англійський гуморист, актор Рассел Бренд опинився в епіцентрі гучного скандалу. Одразу декілька жінок заявили, що він їх гвалтував. 48-річна зірка не промовчав. 

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

Згідно зі спільним розслідуванням The Sunday Times, The Times і британського телевізійного шоу Channel, Рассела Бренда звинуватили в зґвалтуванні, фізичному й емоційному насильстві п’ять жінок — чотири з них залишилися анонімними, включно з 16-річною дівчиною. Інциденти нібито мали місце між 2006 та 2013 роками.

Перший випадок стався 2006 року, коли Бренду було 30 і він працював ведучим шоу Big Brother’s Big Mouth на каналі 4 і радіоведучим BBC. Жінка-обвинувачка, якій на той час було 16 років, стверджувала, що Бренд одразу попросив її під час їхнього першого побачення підтвердити свій вік, а згодом заявив, що йому байдуже.

Актор Рассел Бренд. Фото: Google

Невідома жінка також звинуватила Бренда в тому, що він один раз зняв презерватив під час сексу без її відома. Вона заявила, що актор насильно засунув свій статевий орган їй до рота.

"Мене просто душило, я не могла дихати, відштовхувала його, а він зовсім не відступав. Зрештою мені довелося дуже сильно вдарити його в живіт, щоб звільнити його. Я плакала, а він сказав: "О, я все одно тільки хотів побачити, як твоя туш розтікається", — йдеться в заяві.

Бренд спростував звинувачення у відео, опублікованому в соціальних мережах, заявивши, що це "надзвичайно кричущі та агресивні напади". Зазначимо, що Рассел був одружений зі співачкою Кеті Перрі з 2010 по 2011 рік.

Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях. Також ми розповідали, що Міла Куніс та Ештон Кутчер підтримали актора, якого засудили до 30 років ув'язнення.

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