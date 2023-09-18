"Він монстр": жінки масово скаржаться на насильство з боку Рассела Бренда

Британський комік Рассел Бренд. Фото: Celebrity Great British Bake Off

Британського коміка, теле- радіоведучого та колишнього чоловіка Кеті Перрі Рассела Бренда звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Після розслідування опублікованого телеканалом Channel 4, дедалі більше жінок розповідають про емоційне та сексуальне насильство, вчинене по відношенню до них у період з 2006 по 2013 роки.

Про це пише Dailymail.

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The Times і Sunday Times стверджують, що ще кілька жінок висунули нерозголошені звинувачення щодо неприпустимої поведінки Рассела Бренда на початку 2000-х, після їх спільного розслідування з Channel 4. Серед жінок, які розповіли про раніше невідомі випадки насильства — Еліс (ім'я змінене). Дівина стверджує, що комік піддав її сексуальному насильству, коли їй було 16 років.

Еліс розповіла, що Бренд нібито підказував, як обдурити батьків, щоб вони дозволили дівчині відвідувати його. Також за її словами, що Бренд навіть прислав машину, щоб забрати її після уроків в середній школі. Дівчина каже, що це "автомобіль телеканалу ВВС".

Рассел Бренд дійсно працював на телеканалі. Телерадіокомпанія розпочала внутрішнє розслідування, оскільки у інфопросторі поширилась інформація про те, що принаймні один керівник вищої ланки ВВС знав про скарги на коміка та, здається, відхилив їх.

"Документальний фільм і пов'язані з ним звіти містили серйозні звинувачення, які охоплювали кілька років.Рассел Бренд працював на радіопрограмах BBC між 2006 і 2008 роками, і ми терміново розглядаємо порушені проблеми", — заявив речник телеканалу BBC.

До того ж після випуску розслідування Channel 4 видалив усі програми за участі Рассела Бренда зі свого сайту. А Netflix з моменту виходу розслідування закликають видалити спеціальну комедію "Re:Birth" за участі Бренда з потокового каталогу.

Водночас колишні співробітники шоу "Великого брата" кажуть, що Рассел Бренд просив їх "поводитися як звідники" і дізнаватися в глядачок програми їхні номери.

Сам Рассел Бренд усі звинувачення відкидає. Він каже, що усі його стосунки завжди відбувалися за згодою. А розслідування та заяви жінок після нього комік називає скоординованою атакою.

Нагадаємо, ексчоловіка Кеті Перрі звинувачують в численних випадках зґвалтування.