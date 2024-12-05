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Винник впервые за долгое время обратился к фанам — его захейтили

5 декабря 2024 11:23
Мария Покровская - Редактор
Концерт Олега Винника в Варшаве — певец записал обращение к фанам — видео
Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya
Мария Покровская - Редактор

Сбежавший певец Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь со своими поклонниками. Артист, сейчас находящийся за границей, пригласил зрителей на свой концерт.

Видеообращение певец опубликовал в TikTok.

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Вскоре исполнитель планирует дать первый за три года концерт. Правда состоится он не в Украине, а в Польше.

@olegg.vynnyk.original

Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живой звук. Билеты ссылки на билеты. #олегвинник #oleggvynnyk #Comeback2024 #BackOnStage

♬ Мои Люди - Moyi Liudy - Oleg Vynnyk

В видео Винник напомнил поклонникам о событии и призвал покупать билеты.

Олег Винник пригласил на свой концерт в Польше
Олег Винник пригласил на свой концерт в Польше. Фото: скриншот

Однако украинцы на "призыв" сбежавшего артиста отреагировали негативно. В комментариях пользователи возмутились, что Винник дает концерты за границей и не спешит возвращаться в родную страну.

"А в Украину слабо приехать?".

"Еще глоток свежего воздуха передайте, предыдущий закончился".

"Надеюсь, никто не придет".

"Трус! Неужели деньги закончились?".

Украинцы отреагировали на приглашение Винника
Украинцы отреагировали на приглашение Винника. Фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить билеты на концерт Олега Винника в Польше.

Также мы писали, что известный телеведущий "разнес" выступление певца за рубежом.

Польша концерт Олег Винник украинские звезды хейт соцсети

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