Концерт Олега Винника в Варшаве — певец записал обращение к фанам — видео

Винник впервые за долгое время обратился к фанам — его захейтили
Сбежавший певец Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь со своими поклонниками. Артист, сейчас находящийся за границей, пригласил зрителей на свой концерт.
Видеообращение певец опубликовал в TikTok.
Винника захейтили за концерт в Польше
Вскоре исполнитель планирует дать первый за три года концерт. Правда состоится он не в Украине, а в Польше.
@olegg.vynnyk.original
Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живой звук. Билеты ссылки на билеты. #олегвинник #oleggvynnyk #Comeback2024 #BackOnStage♬ Мои Люди - Moyi Liudy - Oleg Vynnyk
В видео Винник напомнил поклонникам о событии и призвал покупать билеты.
Однако украинцы на "призыв" сбежавшего артиста отреагировали негативно. В комментариях пользователи возмутились, что Винник дает концерты за границей и не спешит возвращаться в родную страну.
"А в Украину слабо приехать?".
"Еще глоток свежего воздуха передайте, предыдущий закончился".
"Надеюсь, никто не придет".
"Трус! Неужели деньги закончились?".
Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить билеты на концерт Олега Винника в Польше.
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