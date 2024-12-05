Концерт Олега Винника в Варшаве — певец записал обращение к фанам — видео

Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya

Сбежавший певец Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь со своими поклонниками. Артист, сейчас находящийся за границей, пригласил зрителей на свой концерт.

Видеообращение певец опубликовал в TikTok.

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Вскоре исполнитель планирует дать первый за три года концерт. Правда состоится он не в Украине, а в Польше.

В видео Винник напомнил поклонникам о событии и призвал покупать билеты.

Олег Винник пригласил на свой концерт в Польше. Фото: скриншот

Однако украинцы на "призыв" сбежавшего артиста отреагировали негативно. В комментариях пользователи возмутились, что Винник дает концерты за границей и не спешит возвращаться в родную страну.

"А в Украину слабо приехать?".

"Еще глоток свежего воздуха передайте, предыдущий закончился".

"Надеюсь, никто не придет".

"Трус! Неужели деньги закончились?".

Украинцы отреагировали на приглашение Винника. Фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить билеты на концерт Олега Винника в Польше.

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