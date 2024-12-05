Концерт Олега Винника у Варшаві — співак записав звернення до фанів —відео

Винник вперше за тривалий час звернувся до фанів — його захейтили
Співак-втікач Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артист, який зараз перебуває за кордоном, запросив глядачів на свій концерт.
Відеозвернення співак опублікував у TikTok.
Винника захейтили за концерт у Польщі
Незабаром виконавець планує дати перший за три роки концерт. Щоправда, відбудеться він не в Україні, а в Польщі.
@olegg.vynnyk.original
Запрошуємо стати частиною незабутнього шоу! 21.12.2024, м. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живий звук. Посилання на квитки у біографії. #олегвинник #oleggvynnyk #Comeback2024 #BackOnStage♬ Мої Люди - Moyi Liudy - Oleg Vynnyk
У відео Винник нагадав шанувальникам про подію та закликав купувати квитки.
Однак українці на "заклик" артиста-втікача відреагували негативно. У коментарях користувачі обурилися тим, що Винник дає концерти за кордоном та не поспішає повертатися до рідної країни.
"А до Україні слабо приїхати?".
"Ще ковток свіжого повітря передайте, попередній закінчився".
"Сподіваюсь, ніхто не прийде".
"Боягуз! Невже гроші закінчилися?".
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки будуть коштувати квитки на концерт Олега Винника у Польщі.
Також ми писали, що відомий телеведучий "розніс" виступ співака за кордоном.
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