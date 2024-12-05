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Винник вперше за тривалий час звернувся до фанів — його захейтили

5 грудня 2024 11:23
Марія Покровська - Редактор
Концерт Олега Винника у Варшаві — співак записав звернення до фанів —відео
Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya
Марія Покровська - Редактор

Співак-втікач Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артист, який зараз перебуває за кордоном, запросив глядачів на свій концерт.

Відеозвернення співак опублікував у TikTok.

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Незабаром виконавець планує дати перший за три роки концерт. Щоправда, відбудеться він не в Україні, а в Польщі.

@olegg.vynnyk.original

Запрошуємо стати частиною незабутнього шоу! 21.12.2024, м. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живий звук. Посилання на квитки у біографії. #олегвинник #oleggvynnyk #Comeback2024 #BackOnStage

♬ Мої Люди - Moyi Liudy - Oleg Vynnyk

У відео Винник нагадав шанувальникам про подію та закликав купувати квитки.

Олег Винник запросив на свій концерт у Польщі
Олег Винник запросив на свій концерт у Польщі. Фото: скриншот

Однак українці на "заклик" артиста-втікача відреагували негативно. У коментарях користувачі обурилися тим, що Винник дає концерти за кордоном та не поспішає повертатися до рідної країни.

"А до Україні слабо приїхати?".

"Ще ковток свіжого повітря передайте, попередній закінчився".

"Сподіваюсь, ніхто не прийде".

"Боягуз! Невже гроші закінчилися?".

Українці відреагували на запрошення Винника
Українці відреагували на запрошення Винника. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки будуть коштувати квитки на концерт Олега Винника у Польщі.

Також ми писали, що відомий телеведучий "розніс" виступ співака за кордоном.

Польща концерт Олег Винник українські зірки хейт соцмережі

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