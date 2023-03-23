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Вера Брежнева стала брюнеткой и под новым псевдонимом представила украиноязычную песню

23 марта 2023 11:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица VERA (Вера Киперман)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года певицы Вера Брежнева и Татьяна Решетняк (TAYANNA) представили совместную украиноязычную песню "Вишиванка". Тогда многие заметили, что экс-участница группы "ВИА Гра" сменила псевдоним на VERA. Под ним певица выпустила первую сольную композицию "Такі ми люди".

Видео на песню Вера опубликовала на своем новом YouTube-канале.

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Подробности

В видео певица предстала в новом образе. Она изменила свои светлые длинные волосы и превратилась в брюнетку с каре в парике. В репертуаре Брежневой это третья украиноязычная песня.

"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео "Такі ми люди" является отражением этих изменений. Но напоминания для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться — суперсила внутри нас самих", — прокомментировала премьеру певица.

Теперь артистка выступает под псевдонимом VERA. Фамилию Брежнева звезда получила после того, как прошла кастинг в группу "ВИА Гра". Девичья фамилия артистки — Галушка, а после первого брака — Киперман, которую она носит до сих пор, несмотря на брак с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Напомним, ранее мы писали, что младшая дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда. Также мы рассказывали, что Брежнева и Меладзе продают роскошное имение под москвой за миллионы долларов.

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