Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню

Співачка VERA (Віра Кіперман)

Наприкінці минулого року співачки Віра Брежнєва та Тетяна Решетняк (TAYANNA) презентували спільну україномовну пісню "Вишиванка". Тоді багато хто помітив, що ексучасниця гурту ВІА Гра змінила псевдонім на VERA. Під ним співачка випустила першу сольну композицію "Такi ми люди".

Відео на пісню Віра опублікувала на своєму новому YouTube-каналі.

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У відео співачка постала у новому образі. Вона змінила своє світле довге волосся та перетворилась в брюнетку з каре в перуці. В репертуарі Брежнєвої це третя україномовна пісня.

"Я дуже глибоко зазирнула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше. Пісня та відео "Такі ми люди" є віддзеркаленням цих змін. Та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися — суперсила всередині нас самих", — прокоментувала прем’єру співачка.

Тепер артистка виступає під псевдонімом VERA. Прізвище Брежнєва зірка отримала після того, як пройшла кастинг до групи "ВІА Гра". Дівоче прізвище артистки — Галушка, а після першого шлюбу — Кіперман, яке вона носить й досі попри шлюб з композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що молодша донька Віри Брєжнєвої вперше показала свого бойфренда. Також ми розповідали, що Брежнєва та Меладзе продають розкішний маєток під москвою за мільйони доларів.