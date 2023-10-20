Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии в другое подразделение
Певец Виталий Козловский в соцсети сообщил, что больше не служит в Нацгвардии. Было предположение, что исполнитель вернется на сцену. Но это не так. Он просто перешел в другое подразделение.
Об этом Виталий Козловский сообщил на своей странице в Instagram.
Козловский будет оставаться в армии
Козловский признался, что больше не служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж".
"Сейчас приехал в Киев, по приказу меня перевели в другую часть, не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше", — поделился артист.
Отметим, что в начале лета этого года артисту вручили повестку и мобилизовали в ВСУ. Тогда он вступил в бригаду "Рубеж". В июле Козловский принял военную присягу, а еще через две недели отправился на передовую.
Напомним, известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк обвинил певца Виталия Козловского во лжи. Мужчина прокомментировал заявление украинского исполнителя, который сейчас служит в рядах ВСУ, о том, что он якобы забирает его зарплату.
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