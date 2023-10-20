Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії до іншого підрозділу
Співак Віталій Козловський у соцмережі днями повідомив, що більше не служить у Нацгвардії. Було припущення, що виконавець повернеться на сцену. Але це не так. Він просто перейшов до іншого підрозділу.
Про це Віталій Козловський повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Козловський залишатиметься в армії
Козловський зізнався, що більше не служить у Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж".
"Зараз приїхав до Києва, за наказом мене перевели до іншої частини, не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати пацанам буде більше", — поділився артист.
Зауважимо, на початку літа цього року артисту вручили повістку та мобілізували в ЗСУ. Тоді він вступив до бригади "Рубіж". У липні Козловський склав військову присягу, а ще за два тижні відправився на передову.
Нагадаємо, відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк звинуватив співака Віталія Козловського у брехні. Чоловік прокоментував заяву українського виконавця, який зараз служить у лавах ЗСУ, стосовно того, що він нібито забирає його зарплату.
Читайте Новини.LIVE!