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Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії до іншого підрозділу

20 жовтня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії до іншого підрозділу
Співак і військовослужбовець Віталій Козловський. Фото: Іnstagram.com/vkozlovsky_music
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Співак Віталій Козловський у соцмережі днями повідомив, що більше не служить у Нацгвардії. Було припущення, що виконавець повернеться на сцену. Але це не так. Він просто перейшов до іншого підрозділу.

Про це Віталій Козловський повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Козловський зізнався, що більше не служить у Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж".

"Зараз приїхав до Києва, за наказом мене перевели до іншої частини, не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати пацанам буде більше", — поділився артист.

Зауважимо, на початку літа цього року артисту вручили повістку та мобілізували в ЗСУ. Тоді він вступив до бригади "Рубіж". У липні Козловський склав військову присягу, а ще за два тижні відправився на передову.

Нагадаємо, відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк звинуватив співака Віталія Козловського у брехні. Чоловік прокоментував заяву українського виконавця, який зараз служить у лавах ЗСУ, стосовно того, що він нібито забирає його зарплату.

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