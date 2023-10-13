Кондратюк звинуватив Козловського у брехні — про що йдеться

Український продюсер Ігор Кондратюк у церкві SOL. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк звинуватив співака Віталія Козловського у брехні. Чоловік прокоментував заяву українського виконавця, який зараз служить у лавах ЗСУ, стосовно того, що він нібито забирає його зарплату.

Відповідний допис Ігор Кондратюк розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Заява продюсера

На сторінці українського ведучого з’явилася публікація, де він звинувачує Віталія Козловського у брехні.

"Тут один заслужений співак, орденоносець, на ім’я Віталій Козловський розносить "новину" про те, що я під час війни забираю "левову частку" його, військовослужбовця, зарплатні. Він, як завжди, обманює. Хоча про такого завзятого рецидивіста-обманщика доцільніше вжити слово "бреше"", — зазначив Ігор Кондратюк.

Далі продюсер вирішив пояснити, яка ж частина із заробітної плати артиста переходить йому.

Продюсер і ведучий Ігор Кондратюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"З моменту постановки ВК на облік в одну з частин Нацгвардії на мою користь згідно з виконавчим провадженням стягується 1/5 частина його зарплатні. Стягування робиться згідно з законом. Їх же потрібно виконувати, чи не так? У серпні я отримав 4608,26 гривень, у вересні — 4586,70 гривень. Повторюю, це — 20% від нинішньої зарплати ВК", — також пояснив український продюсер.

Ведучий звернувся до всіх шанувальників Віталія Козловського, пояснюючи, що не забирає значну частину зарплати артиста.

"Я не забираю ні всю його зарплату, ні навіть значну частину. До того ж, я не маю права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу. Читайте закони! А вони кажуть: я не забираю, я повертаю своє. Каюсь… Я давав слово не коментувати цю ганебну (не з моєї вини!) історію, але люди, які стали на захист ВК, мають великі проблеми з критичним мисленням і рясно поливають мене брудом. А ними банально маніпулюють", — також емоційно висловився Ігор Кондратюк.

Пояснення продюсера Ігоря Кондратюка щодо ситуації з Віталієм Козловським. Фото: скриншот з Facebook

Звинувачення на адресу продюсера

Не так давно український продюсер Вадим Лисиця зазначив, що ведучий Ігор Кондратюк забирає левову частку зарплати Віталія Козловського, який зараз служить в лавах ЗСУ.

"До мене нещодавно завітав дійсний боєць Нацгвардії Vitaliy Kozlovskiy. НЕ від нього (!!!) я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим", — зазначив Вадим Лисиця.

Публікація зі сторінки Вадима Лисиці. Фото: скриншот з Facebook

Коментар самого Віталія Козловського

Український артист вирішив сам прокоментувати цю ситуацію, пояснивши всі деталі. Виявляється, борги виникли вже після того, як він пішов від продюсера, а права на пісні співака належали Ігорю Кондратюку. Згодом продюсер подав позов на артиста за "порушення авторських прав".

Співак Віталій Козловський у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Віталія Козловського

"Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю", — зазначив артист.

Коментар співака Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

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