Мадонна обвинила хейтеров в эйджизме и мизогинии

Американская певица Мадонна ответила хейтерам

Появление 64-летней американской певицы Мадонны на музыкальной премии "Грэмми-2023" повлекло за собой нешуточные обсуждения в соцсетях. А если быть точнее, травлю легендарной артистки. Хейтеры упрекали певицу в неузнаваемости лица из-за пластических операций, ведущие медиа это подхватили.

Мадонна не стала молчать, и "по-королевски" в своем Instagram ответила.

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Певицу огорчило, что вместо того, чтобы обсуждать ее речь перед вручением награды Сэму Смиту и Ким Петрас, все хейтили ее внешность о ее внешности.

"Мои фотографии крупным планом, сделанные фотокорреспондентом, который исказил бы любого человека", — написала Мадонна.

Фото: Reuters/MARIO ANZUONI

Она обвинила своих критиков в эйджизме и мизогинии (ненависти всего женского).

"Я снова столкнулась с эйджизмом и мизогинией, которые пронизывают мир, в котором мы живем. Мир, который отказывается уважать женщин старше 45 лет, и считает необходимым наказать их, если они продолжают проявлять сильную волю, трудолюбие и предприимчивость", — отметила она.

Певица добавила, что никогда не приносила извинения ни за свой творческий выбор, ни за то, как она выглядит и одевается. Мадонна и не думает этого делать.

"Меня унижали в СМИ с начала моей карьеры, но я понимаю, что все это испытание. Я рада быть первопроходцем, чтобы другим стоящим за мной женщинам было легче. С нетерпением жду еще многих лет провокационного поведения, раздвижения границ, противостояние патриархата и прежде всего наслаждения своей жизнью", — подытожила Мадонна.

Свою публикацию певица дополнила видео с бекстейджа премии "Грэмми-2023", на котором она показывала уроки орального секса Сэму Смиту и веселилась с другими музыкантами.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна удалила все посты в Instagram и креативно анонсировала тур к 40-летию карьеры. Также мы рассказывали, что Мадонна снялась в откровенных образах Девы Марии, Иисуса Христа.