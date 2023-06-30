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Власти Италии предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом

30 июня 2023 16:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Власти Италии предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом
Миллиардер Илон Маск в Колизее. Фото: Twitter/andst7
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В соцсетях только и разговоров о предстоящем поединке между основателем SpaceX, Tesla Илоном Маском и главой компании Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Итальянские власти предложили использовать одно из чудес света, Колизей, как арену боя между миллиардерами. Он расположен в Риме.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Поединок миллиардеров

По данным таблоида, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал оказать помощь в организации боя. Эта идея понравилась миллиардерам. В античные времена в Колизее, кроме других мероприятий, происходили гладиаторские бои.

До этого в качестве места для боя миллиардеры называли Лас-Вегас (США). Там часто проходят поединки UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат).

Илон Маск в своем Twitter отреагировал на локацию в Колизее. Миллиардер написал, что ему нужно будет поработать над выносливостью и прикрепил к публикации отрывок из комедии "Житие Брайана по Монти Пайтону" 1979 года.

Напомним, ранее мы писали, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо назвал фаворита поединка миллиардеров. Также мы рассказывали, какими психотропными веществами "балуется" Илон Маск.

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